article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Haziran 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Haziran 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 18:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Japon otomotiv devi Toyota, 2026 yılının ikinci çeyreğindeki ivmesini Haziran ayında da sürdürüyor. Teknoloji ile dayanıklılığı yenilikçi hibrit motor vizyonuyla harmanlayan markanın, Haziran ayına ait güncel fiyat tablosu ve merakla beklenen ödeme kolaylıkları açıklandı. 1937'den günümüze uzanan kalite odaklı üretim felsefesi ve üst düzey motor dinamikleriyle bilinen Toyota, yeni nesil araçlarına kattığı modern dokunuşlarla otomobil tutkunlarında heyecan yaratmaya devam ediyor.

Peki, Haziran ayında Toyota Corolla, Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado ve Hilux'un fiyatları ne kadar oldu?

İşte Toyota'nın yaza özel sunduğu kampanyalar ve en güncel rakamları.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haziran 2026 Toyota Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Haziran 2026 Toyota Fiyat Listesi ve Kampanyaları

1937 yılından bu yana otomotiv dünyasına yön veren mühendislik birikimini 2026 yılında zirveye taşıyan Toyota, Türkiye pazarındaki güçlü ve popüler konumunu koruyor. Marka, hemen her segmentte kullanıcılarla buluşturduğu tam hibrit (HEV) ve dışarıdan şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarıyla sürdürülebilir ulaşımın öncülüğünü üstleniyor.

Haziran ayında özellikle 'Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar' sloganıyla dikkat çeken marka, yeni bir araç sahibi olmanın hayalini kuranlara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 

Uyarı: Toyota'nın resmi internet sayfası üzerinden duyurulan tavsiye edilen fiyatlar; kampanyaya dahil olan araçların stoklarla sınırlı olması, tercih edilecek ödeme yöntemleri (kredi seçenekleri veya peşin alım) ve araca eklenecek opsiyonel donanım paketlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Haziran 2026

Toyota Corolla Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.892.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S - 2.040.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 2.160.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 2.215.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 2.370.000 TL

(Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT - Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar: 2.808.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT - 2.530.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT - 2.549.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT - 2.873.000 TL

(Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT - 2.765.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT - 3.024.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT - 3.504.000 TL

(Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT** - 2.325.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT - 2.566.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT - 2.950.000 TL 

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT - 3.055.000 TL 

(Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT - 2.225.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT - 2.550.000 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** - 2.550.000 TL 

(Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT - 2.317.000 TL

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT - 2.740.000 TL 

(Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT - 2.025.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT - 2.365.000 TL

(Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Haziran 2026

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado - Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar: 13.750.000 TL 

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado - Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar: 13.100.000 TL (Model Yılı: 2025)

Toyota Hilux Fiyat Listesi Haziran 2026

Toyota Hilux Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T - 2.952.000 TL - Haziran Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım Fiyatları: 2.550.000 TL 

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T - 3.983.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T - 4.276.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T - 5.152.000 TL 

(Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toyota Proace City Fiyat Listesi Haziran 2026

Toyota Proace City Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T - 1.707.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T - 1.885.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T - 1.975.000 TL

(Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Haziran 2026

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.5 D 100 HP Vision - 1.339.000 TL

  • 1.5 D 100 HP Dream - 1.393.000 TL

(Haziran Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın