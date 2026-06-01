Türkiye'ye Transferi Konuşulan Lewandowski İçin Eşinden Müjdeli Haber Geldi

Anna Lewandowska, Türkiye ile ilgili yaptığı son paylaşımıyla transfer iddialarını daha da alevlendirdi. Daha önce Antalya ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye tatillerinden sık sık paylaşımlar yapan Lewandowska’nın bu kez verdiği yanıt sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Instagram’da bir takipçisinin “Anna Hanım, Türkiye’ye gelme ihtimaliniz var mı?” sorusuna yanıt veren Anna Lewandowska, “Türkiye olacak” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Robert Lewandowski’nin Süper Lig ihtimaliyle ilgili heyecanı daha da artırdı.