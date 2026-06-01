Türkiye'ye Transferi Konuşulan Lewandowski İçin Eşinden Müjdeli Haber Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2026 - 23:48
Fenerbahçe’de başkan adaylarından Hakan Safi’nin, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile görüştüğünü açıklamasının ardından transfer gündemi daha da hareketlendi. Safi’nin santrfor transferi için bir diğer hedefinin ise Robert Lewandowski olduğu ve Polonyalı yıldız için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından Lewandowski’nin eşi Anna Lewandowska’nın sosyal medya paylaşımı da taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Fenerbahçe devrede adı Beşiktaş'la da geçti.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli kongrenin ardından kulübün yeni başkanı belli olacak. Başkanlık yarışı veren Aziz Yıldırım ile Hakan Safi ise seçim sürecine rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimlerden biri olan Robert Lewandowski için yalnızca Fenerbahçe’nin değil, Beşiktaş’ın da devreye girdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların da golcü transferi kapsamında Polonyalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

"Türkiye olacak"

Anna Lewandowska, Türkiye ile ilgili yaptığı son paylaşımıyla transfer iddialarını daha da alevlendirdi. Daha önce Antalya ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye tatillerinden sık sık paylaşımlar yapan Lewandowska’nın bu kez verdiği yanıt sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Instagram’da bir takipçisinin “Anna Hanım, Türkiye’ye gelme ihtimaliniz var mı?” sorusuna yanıt veren Anna Lewandowska, “Türkiye olacak” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Robert Lewandowski’nin Süper Lig ihtimaliyle ilgili heyecanı daha da artırdı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
