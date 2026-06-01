Dünya Kupası Öncesi Hazırlık Maçında Milli Takım, Kuzey Makedonya'yı 4-0 Yendi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2026 - 22:23
Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son provalarını yapıyor. İlk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelen millilerimiz rahat bir galibiyet aldı. 

Montella'nın Avustralya'nın oyun yapısına benzediği için tercih ettiklerini söylediği Kuzey Makedonya maça ortak olmakta zorluk çekerken millilerimiz dört gollü bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

Maça golle başladık.

Milli Takım, henüz birinci dakikada Orkun ile öne geçti. Ardından oyunun kontrolü de tamamen lehimize geçti. Can Uzun'un uzak mesafeden attığı şık golle devre de 2-0 üstünlüğümüzle tamamlandı.

İkinci yarıda da zorlanmadık.

53. dakikada genç golcü Deniz Gül sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Deniz Gül daha sonra yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Barış Alper de oyuna girdikten 7 dakika sonra ağları sarstı ve maçın da skorunu belirleyen golü attı. Milliler, Kuzey Makedonya'yı üstün bir futbol sonucunda 4-0'la geçti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
