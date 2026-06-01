Haberler
Spor
Futbol
Galatasaraylı Yıldız Mauro Icardi İçin Sürpriz Juventus İddiası Gündem Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2026 - 21:48
Galatasaray’da geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi için İtalya’dan dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen Arjantinli yıldızın, Serie A’dan gelen ilgi sonrası kararını yeniden değerlendirebileceği öne sürüldü.

İtalya basını durumunu yakından takip ediyor.

İtalya basınında yer alan iddialara göre Mauro Icardi, Galatasaray ile yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştirse de hem Avrupa’da hem de Güney Amerika’da transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle bonservissiz transfer ihtimalinin, deneyimli golcüyü birçok kulüp açısından önemli bir fırsata dönüştürdüğü belirtiliyor.

Juventus alternatifleri yokluyor.

İtalyan basınından La Stampa’nın haberine göre Juventus FC, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek adına farklı transfer seçenekleri üzerinde duruyor. Siyah-beyazlıların önceliğinin Dušan Vlahović’i takımda tutmak olduğu belirtilirken, yönetimin buna rağmen forvet rotasyonuna bir takviye daha yapmayı planladığı aktarıldı.

Torino temsilcisinin gündeminde Randal Kolo Muani ve Jean-Philippe Mateta gibi isimlerin bulunduğu ifade edilirken, yüksek bonservis bedelleri ve transfer sürecinde yaşanabilecek zorlukların Juventus’u farklı alternatiflere yöneltebileceği öne sürüldü.

Torino ekibi Icardi'yi de listede tutuyor.

Tam da bu noktada Mauro Icardi ismi ön plana çıkıyor. İddialara göre Juventus FC, listedeki öncelikli hedeflerinden istediği sonucu alamaması halinde Galatasaray forması giyen Arjantinli golcüyü önemli bir alternatif olarak değerlendirebilir. Serie A deneyimi ve ligi yakından tanıması nedeniyle Icardi’nin transfer ihtimalinin Torino ekibinin gündeminde yer aldığı öne sürüldü.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
