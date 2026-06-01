Galatasaraylı Yıldız Mauro Icardi İçin Sürpriz Juventus İddiası Gündem Oldu

İtalyan basınından La Stampa’nın haberine göre Juventus FC, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek adına farklı transfer seçenekleri üzerinde duruyor. Siyah-beyazlıların önceliğinin Dušan Vlahović’i takımda tutmak olduğu belirtilirken, yönetimin buna rağmen forvet rotasyonuna bir takviye daha yapmayı planladığı aktarıldı.

Torino temsilcisinin gündeminde Randal Kolo Muani ve Jean-Philippe Mateta gibi isimlerin bulunduğu ifade edilirken, yüksek bonservis bedelleri ve transfer sürecinde yaşanabilecek zorlukların Juventus’u farklı alternatiflere yöneltebileceği öne sürüldü.