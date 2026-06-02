Haziran 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 18:31
Güney Kore otomotiv endüstrisinin köklü markası SsangYong (yeni adıyla KGM), 2026 yılı Haziran ayına ait güncel fiyat listesini ve yeni nesil SUV ailesine özel sunduğu cazip fırsatları açıkladı. Temelleri 1954 yılına dayanan; güç, dayanıklılık ve üstün arazi yeteneği gibi kavramlarla bütünleşen marka, yenilenen kimliğiyle Türkiye pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Yüksek performansı kusursuz bir konforla harmanlayan modeller, bu yazın başında da SUV tutkunlarının öncelikli tercihleri arasında yer almaya aday.

Peki SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modellerinin Haziran 2026 güncel fiyat etiketleri ne durumda? 

İşte markanın Haziran ayına damga vuran en yeni rakamları.

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
Haziran 2026 SsangYong (KGM) Fiyat Listesi

Güney Koreli otomotiv devi KGM, Haziran ayına yönelik yeni fiyatlandırmasını 1 Haziran itibarıyla devreye aldı. Şık tasarımı ve zengin teknolojik donanımıyla markanın favori modelleri arasında başı çeken Actyon, Haziran ayında 3.460.432 TL'den başlayan fiyatlarla otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.

Uyarı: Aşağıda SsangYong (KGM) tarafından paylaşılan güncel 'Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesini' bulabilirsiniz. Markanın resmi web sitesinden derlenen rakamlar aya özel düzenlenen kampanyalara, yetkili bayilerdeki anlık stok durumuna, ödeme tercihlerine (peşin veya kredi) ve araca eklenecek opsiyonel donanım paketlerine göre değişiklik gösterebilir.

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2026) (Uzaktan Erişim) - 2.487.269 TL

Ssangyong Musso EV Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Musso EV 4x2 Elektrikli (2025) - 2.460.853 TL

  • Musso EV 4x2 Elektrikli (2026) (Uzaktan Erişim) - 2.460.853 TL

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Haziran 2026

  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (Panoramik Cam Tavan) (2025) - 3.460.432 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Haziran 2026

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) - 2.795.432 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) - 2.960.432 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2026) - 2.945.432 TL

Ssangyong Yeni Musso Grand Fiyat Listesi Haziran 2026

  • MUSSO GRAND D2.2 Dizel 4X2 A/T - (2026) - 2.075.662 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 Dizel 4X2 A/T - (2026) - 3.324.526 TL

Ssangyong Musso Grand Pick Up SUV Fiyat Listesi Haziran 2026

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) 1.915.662 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) 2.804.603 TL

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Haziran 2026

  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2025) - 2.260.432 TL

  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2026) - 2.360.432 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Haziran 2026

  • TIVOLI 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2026) - 2.009.432 TL

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
