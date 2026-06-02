Keten Torbadan 3.300 Yıllık Servet Çıktı: Bilim İnsanları Gizemi Çözmeye Çalışıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 18:04
Bir doğalgaz hattı çalışması sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan altın hazine, aradan geçen yıllara rağmen arkeoloji dünyasının en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Yaklaşık 3.300 yıl önce keten bir torbaya yerleştirilerek toprağa gömülen servet, içerdiği yüzlerce altın parçayla dikkat çekiyor. Son araştırmalar ise bu değerli hazinenin kökenine dair şaşırtıcı ipuçları sunuyor.

Kaynak: https://www.herder.de/wbg-magazine/ak...
Almanya'nın kuzeyinde yaklaşık 15 yıl önce tesadüfen ortaya çıkarılan ve Avrupa'nın en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edilen Gessel Altın Definesi, yeni araştırmalarla yeniden gündemde.

Yaklaşık 3.300 yıl öncesine tarihlenen hazine, yalnızca içerdiği altın miktarıyla değil, ardındaki sırlarla da bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Hazine, 2011 yılında Almanya'nın Gessel köyü yakınlarında doğalgaz hattı çalışmaları sırasında bulundu. İş makinelerinin açığa çıkardığı define, Tunç Çağı'na ait 117 altın parçadan oluşuyordu. Yapılan incelemeler, bu değerli eşyaların ağırlığı 1,7 kilogramı aşan bir koleksiyon halinde keten bir torbanın içine yerleştirildiğini ve torbanın ağzının altı bronz iğneyle dikkatlice kapatıldığını ortaya koydu.

Arkeologların dikkatini çeken en önemli detaylardan biri, hazinedeki altın parçaların büyük bölümünün süs eşyası olmamasıydı.

Definenin içerisinde yer alan 82 spiral altın halka, dönemin ticaretinde kullanılan bir tür değişim aracı ya da servet göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu halkalar, eski altınların eritilip yeniden şekillendirilmesiyle üretilmişti ve dönemin ekonomik yapısına dair önemli ipuçları sunuyor.

Hazinede ayrıca üç özel eser de yer alıyor. Bunlar arasında büyük bir altın bilezik, burulmuş bir kol bandı ve eşsiz bir broş bulunuyor. Özellikle yaklaşık 16 santimetre uzunluğundaki broş, üzerindeki güneş sembolleri ve geometrik motiflerle dikkat çekiyor. Araştırmalar, bunun Orta Avrupa'da bugüne kadar bulunan som altından yapılmış tek broş olduğunu gösteriyor. Ancak eserin gömülmeden önce bilinçli şekilde bükülmüş olması ve iğnesinin çıkarılması, defin işleminin sembolik bir anlam taşıyabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Bilim insanları, hazinenin alelacele saklanmadığı konusunda hemfikir.

Altın parçaların düzenli biçimde yerleştirilmiş olması ve bazı eserlerin kasıtlı olarak şekillerinin değiştirilmesi, planlı bir gömme işlemini işaret ediyor. Üstelik hazinenin bulunduğu bölgede aynı döneme ait herhangi bir yerleşim yeri, mezarlık ya da yaşam alanı kalıntısına rastlanmaması, gizemi daha da derinleştiriyor.

Uzmanlar, definin zengin bir tüccara, gezgin bir asilzadeye ya da değerli metalleri işleyen bir ustaya ait olabileceğini düşünüyor. Kesin cevap ise henüz bulunabilmiş değil. 2026 yılında başlatılan yeni araştırma projesi kapsamında altınların kimyasal ve izotop analizleri yapılıyor. İlk bulgular, altının kökeninin Orta Asya'ya kadar uzanabileceğini gösteriyor.

Eğer bu sonuçlar doğrulanırsa, Tunç Çağı'nda Avrupa ile Asya arasında düşünüldüğünden çok daha gelişmiş ticaret ağlarının bulunduğu ortaya çıkacak. Böylece keten bir torbaya yerleştirilerek toprağa gömülen bu gizemli servet, yalnızca sahibinin değil, binlerce yıl önceki dünyanın da bilinmeyen yönlerini aydınlatabilir.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
