Keten Torbadan 3.300 Yıllık Servet Çıktı: Bilim İnsanları Gizemi Çözmeye Çalışıyor

Definenin içerisinde yer alan 82 spiral altın halka, dönemin ticaretinde kullanılan bir tür değişim aracı ya da servet göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu halkalar, eski altınların eritilip yeniden şekillendirilmesiyle üretilmişti ve dönemin ekonomik yapısına dair önemli ipuçları sunuyor.

Hazinede ayrıca üç özel eser de yer alıyor. Bunlar arasında büyük bir altın bilezik, burulmuş bir kol bandı ve eşsiz bir broş bulunuyor. Özellikle yaklaşık 16 santimetre uzunluğundaki broş, üzerindeki güneş sembolleri ve geometrik motiflerle dikkat çekiyor. Araştırmalar, bunun Orta Avrupa'da bugüne kadar bulunan som altından yapılmış tek broş olduğunu gösteriyor. Ancak eserin gömülmeden önce bilinçli şekilde bükülmüş olması ve iğnesinin çıkarılması, defin işleminin sembolik bir anlam taşıyabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.