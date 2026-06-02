article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Haşlamak Tarih Oluyor: Brokolinin Lezzetini Katlayan Yeni Pişirme Yöntemi

Haşlamak Tarih Oluyor: Brokolinin Lezzetini Katlayan Yeni Pişirme Yöntemi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 16:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brokolinin “tatsız sebze” algısını değiştiren yeni bir pişirme yöntemi dikkat çekiyor. Uzmanlara göre haşlama yerine zeytinyağında soteleme, hem lezzeti artırıyor hem de sebzenin besin değerini daha iyi koruyor. Doğru teknikle hazırlandığında brokoli, çok daha aromatik ve iştah açıcı bir hale geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brokkoli, genellikle “lezzetsiz” bir sebze olarak görülse de uzmanlara göre doğru pişirme tekniğiyle bu algı tamamen değişebiliyor.

Brokkoli, genellikle “lezzetsiz” bir sebze olarak görülse de uzmanlara göre doğru pişirme tekniğiyle bu algı tamamen değişebiliyor.

Özellikle haşlama yönteminin yerine zeytinyağıyla soteleme tercih edildiğinde hem tat hem de besin değeri açısından daha iyi sonuç elde edilebiliyor.

Uzmanlara göre brokkolinin kaynar suda haşlanması, sebzenin doğal şekerlerinin ve bazı vitaminlerinin suya geçmesine neden oluyor. Bu da hem dokusunu yumuşatıp hem de tadını oldukça nötr ve “sulu” bir hale getiriyor. Oysa zeytinyağıyla tavada kısa süre soteleme yöntemi, brokolinin doğal aromalarını ortaya çıkararak daha belirgin ve hafif karamelize bir lezzet oluşturuyor.

Ayrıca bu yöntem sadece lezzet açısından değil, besin değeri açısından da avantaj sağlıyor.

Ayrıca bu yöntem sadece lezzet açısından değil, besin değeri açısından da avantaj sağlıyor.

Yağla birlikte pişirilen brokolideki bazı vitaminlerin vücut tarafından daha kolay emilebildiği belirtiliyor.

Pratik tarifte ise brokoli çiçeklere ayrılıyor, zeytinyağında yüksek-orta ateşte kısa süre çevriliyor ve ardından kapağı kapatılarak hafif buharda pişmesi sağlanıyor. Son aşamada sarımsak tozu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak limon suyu ile parmesan eklenerek servis ediliyor. Bu yöntemle brokoli, hem kıtır dokusunu koruyor hem de klasik haşlanmış versiyonuna kıyasla çok daha yoğun bir lezzet sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın