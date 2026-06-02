Sahipsizler Oyuncusu, NOW'ın Yeni Karadeniz Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.06.2026 - 16:22
NOW'ın yeni Karadeniz dizisi 'Sevdam Karadeniz'in hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Final yapan Kuruluş Osman'da izlediğimiz Emre Bey'in başrol oyuncusu olacağı Sevdam Karadeniz'e Sahipsizler dizisinde rol alan ünlü oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

NOW, Taşacak Bu Deniz'in popülerliğinin ardından yeni sezonda yayınlayacağı yeni Karadeniz dizisi için hazırlıklara başladı.

TRT yapımı Taşacak Bu Deniz, yayınlanır yayınlanmaz önce gün birincisi ardından haftalık reytinglerin galibi olmuştu. Taşacak Bu Deniz'in başarısının ardından harekete geçen NOW, yeni Karadeniz dizisi 'Sevdam Karadeniz'i duyururken başrol için iddialı bir isimle anlaşma sağladı.

ATV'nin final yapan Kuruluş Osman dizisinde rol alan Emre Bey'in başrolünde yer alacağı Karadeniz dizisinin kadrosu yavaş yavaş tamamlanırken Birsen Altuntaş diziye dahil olan yeni oyuncuyu açıkladı.

Son olarak final yapan Sahipsizler dizisinde rol alan Hivda Zizan Alp, NOW'ın Sevdam Karadeniz dizisinde!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Hivda Zizan Alp, Sevdam Karadeniz'de Leya Kırşan'ın canlandıracağı Üzüm karakterinin annesi Fındık olarak karşımıza çıkacak.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
