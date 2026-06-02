Uzak Şehir Kadrosundan Ayrılan Alper Çankaya'dan Veda Paylaşımı

Esra Demirci - TV Editörü
02.06.2026 - 15:06
Sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir'in sezon finali yayınlandı. Uzak Şehir'e Şahin, Boran ve Demir'e hayat veren Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ferit Kaya veda ederken Alper Çankaya'dan diziye veda paylaşımı geldi.

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya, sezon finali bölümünde dizi kadrosundan ayrıldı.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'in sezon finali sonunda yayınlandı. Boran, Demir ve Şahin karakterlerine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, Ferit Kaya ve Alper Çankaya diziye ölerek veda etti. Uzak Şehir'in heyecan dolu sezon finali bölümünün etkisi henüz geçmezken dizinin Şahin'i Alper Çankaya'dan veda paylaşımı geldi.

Uzak Şehir'den ayrılan Alper Çankaya'nın veda paylaşımı:

'Ne diyeyim? Koca 2 sene geçirdik Midyat’ta… Muazzam bir emek, sayısız mutlu an, kan, ter, gözyaşı. Hepsi vardı. Hayat gibi. Yolumuz kiminle kesiştiyse hepsine selam olsun! Sonsuz desteğini bizden bir an bile esirgemeyen seyircilerimize de minnettarım. Başka hikayelerde görüşmek üzere… Yola devam 🧳 🗺️'

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
