Mısır’da Şehir Şehir Denize Girebileceğiniz Mükemmel Plajlar

Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
02.06.2026 - 15:27
Mısır dendiği zaman aklımıza ilk olarak genellikle piramitler, çöller ve tarihi yapılar gelir. Bakışınızı biraz daha genişletin... Bu etkileyici ülkenin dünyanın en güzel denizlerine sahip olduğunu göreceksiniz. Berrak suları ve deniz altındaki etkileyici yaşamlarıyla da turistleri kendisine çeker. 

Gelin, birlikte Mısır’da denize girebileceğiniz harika plajlara göz atalım!

1. Şarm El-Şeyh – Naama Bay

İlk olarak en bilinen yerle başlamak istedik. Şarm El-Şeyh hem lüks otelleriyle hem de harika sahilleriyle bilinir. En güzeli de Naama Bay... Sakin denizi ve uzun sahiliyle turistleri hemen kendine çeker. Ayrıca denizi çok berraktır. Bu da su altının rahatça görünmesini sağlar. Dalış ve şnorkel gibi şeyler denemek isteyenler için harika bir seçenek!

2. Hurgada – Mahmya Plajı

Burası Kızıldeniz kıyısında olan canlı yerlerden biri. Bembeyaz kumları var... Bu kumlar turkuaz denizle buluşup ortamın muazzam görünmesini sağlıyor. Hem sessiz hem de huzurlu bir sahil olduğu için dinlenmek isteyenler burayı tercih edebilir. Aynı zamanda tekne turlarıyla da küçük adaları keşfedebilirsiniz.

3. Dahab – Blue Lagoon

Çok doğal bir atmosferi var... Kartpostallardan fırlayan bir görüntü! Genellikle rüzgar sörfü yapanlar buraya ilgi gösterir. Bunun yanında huzurlu bir denizi vardır. Çünkü kalabalıktan uzak ve doğayla baş başa bir sahildir. Gün batarken sizlere harika bir manzara sunar. En etkileyici anı bu diyebiliriz!

4. Marsa Alam – Abu Dabbab Plajı

Son zamanlarda Marsa Alam’ın popülerliği artmış durumda. Çünkü plajı insanları kendine çekiyor! Özellikle deniz kaplumbağaları ve su altı yaşamı insanlara harika deneyimler yaşatıyor. Bunun yanı sıra sakin bir denizi var, aileler için uygun. Doğal yapısı da korunduğu için huzur doluyorsunuz...

5. İskenderiye – Maamoura Plajı

Geniş bir sahil isteyenler uğramalı! Fakat Kızıldeniz kıyılarındaki görüntülerden biraz daha farklı. Daha klasik bir Akdeniz havası oluyor. Yazın oldukça kalabalık ve hareketli bir yer haline geliyor! Özellikle yerel halk çok ilgi gösteriyor buraya. Şehir merkezine de yakın olduğu için ulaşım konusunda sıkıntı çekilmiyor.

6. El Gouna – Zeytouna Beach

Buranın havası bir başka... Modern mimari yapısı ve lüks yaşam tarzı sizi çekebilir. Sahili de sakin ve konfor dolu! Denizi sığ ve temiz, rahat bir şekilde yüzülebilir. Ayrıca kaliteli bir hizmet sunuluyor. Yani buradayken kendinizi prens ya da prenses gibi hissedebilirsiniz.

7. Nuweiba – Ras Shaitan

Sakin bir yer arayanlar burada mı? Tam size göre bir yer! Lüks tatil değil de doğallık arıyorum diyorsanız kesinlikle gitmelisiniz. Ahşap kulübeler arasında gezebilir, sessiz koylarda vakit geçirebilir ve berrak deniziyle mest olabilirsiniz. Teknolojiden uzaklaşıp bir süre kafa dinlemek için harika bir yer!

8. Safaga – Soma Bay

Su sporlarına merakı olanlar! Lüks otelleri ve geniş plajları kapsayan bu bölgeye bir bakın deriz. Rüzgar sörfü ve kite surf gibi aktiviteler burada yaygın. Yine de sakin bir yer istiyorsanız yakınındaki koylara bakabilirsiniz!

Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
