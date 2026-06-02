Mısır’da Mutlaka Görmeniz Gereken 10 Yer

Liz Lemon - Onedio Üyesi
02.06.2026 - 15:26
Firavunların memleketi, gizemin ve çöl sıcağının başkenti Mısır’a gidip de sadece piramitlerin önünde fotoğraf çekilip döneceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Mutlaka görmeniz gereken yerleri sizler için derledik. Hazırsanız, Mısır turuna başlıyoruz!

1. Kahire Müzesi

İçeride o kadar çok tarihi eser var ki hepsini detaylıca incelemeye kalksanız muhtemelen günlerce orada kalmanız gerekir. Özellikle Tutankamon’un saf altından yapılmış o meşhur maskesini yakından görmek insanın tüylerini diken diken ediyor. Mumyalar odasına girdiğinizde ise zaman durmuş gibi hissedecek ve antik çağın gizemini iliklerinize kadar yaşayacaksınız. Binlerce yıllık takılar, mobilyalar ve günlük eşyalar o dönemin lüks yaşamını gözler önüne seriyor. Tarihe ilginiz olmasa bile bu devasa koleksiyon sizi kendine hayran bırakmayı kesinlikle başaracak.

2. Gize Piramitleri

Dünyanın yedi harikasından biri olan Keops piramidini canlı canlı görmek gerçekten de bambaşka bir histir. İnsan bu devasa taşların o dönemde oraya nasıl taşındığını düşünürken resmen beynini yakıyor. Buraya kadar gelmişken develerle çölün ortasında havalı bir tur atmayı da ihmal etmemelisiniz. Tabii etraftaki seyyar satıcıların ısrarlarına karşı çelik gibi sinirlere ihtiyacınız olacağını şimdiden söyleyelim. Fotoğraf çektirirken piramidi elinizle tepesinden tutuyormuş gibi yapma klişesini ise kesinlikle yerine getirmelisiniz.

3. Luksor Tapınağı

Nil Nehri’nin hemen kıyısında konumlanan bu tapınak açık hava müzesi kavramının dünyadaki en net karşılığıdır. Gündüz sıcağında gezmek biraz yorucu olabileceği için burayı özellikle gün batımına doğru ziyaret etmenizi öneririz. Akşam saatlerinde yapılan özel ışıklandırmalar sayesinde duvarlardaki hiyeroglifler adeta canlanıp sizinle konuşuyormuş gibi hissettiriyor. Burası Mısır gezinizin en estetik ve en unutulmaz karelerini yakalayacağınız yerlerin başında geliyor.

4. Krallar Vadisi

Krallar Vadisi, dışarıdan sade ama içine girince katman katman açılan bir dünya. Firavun mezarları, renkleri hala canlı duvar resimleriyle dolu. Her oda, ölümden sonraki yaşam fikrinin ne kadar ciddi alındığını gösteriyor. Sessizlik burada neredeyse kutsal bir seviyeye çıkıyor. Her adımda biraz daha geçmişin içine çekiliyorsunuz. Ve çıkışta bile zihniniz orada kalıyor.

5. İskenderiye

Kahire ve Luksor’un çöl havasından sonra Akdeniz’in kıyısındaki bu şehir size harika bir nefes aldıracak. Antik dünyanın en büyük kütüphanesinin anısına modern mimariyle yeniden inşa edilen bu devasa yapı hayranlık uyandırıyor. İçeri girdiğinizde mimarinin büyüleyiciliği ve sessizliğin huzuru sizi anında ele geçirecek. Şehirde ayrıca deniz kıyısında yer alan tarihi Kayıtbay Kalesi’ni gezebilir ve harika manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Kültür, tarih ve deniz havasını bir arada sunan İskenderiye Mısır seyahatinizin en keyifli duraklarından biri olacak.

6. Şarm El Şeyh

Mısır sadece tarihi kalıntılardan ibaret sanıyorsanız deniz altındaki bu cenneti henüz görmemişsiniz demektir. Dünyanın en iyi dalış noktalarından biri olan bölge muhteşem mercan kayalıkları ve binbir çeşit tropikal balığa ev sahipliği yapıyor. Şnorkelinizi takıp suya atladığınız ilk anda kendinizi akvaryumun içine düşmüş gibi hissedeceksiniz. Deniz suyunun sıcaklığı ve berraklığı sayesinde suyun altından hiç çıkmak istemeyeceğinize eminiz. Tarih turlarından sıkılıp biraz da deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkarmak isteyenler için burası tam bir biçilmiş kaftan.

7. Hurghada

Hurghada, Kızıldeniz’in en enerjik sahillerinden biri. Şnorkel veya dalış yaptığınızda bambaşka bir dünya açılıyor. Mercanlar ve renkli balıklar sürekli hareket halinde bir ekosistem sunuyor. Su üstü kadar su altı da canlı ve yoğun. Gün içinde hem rahatlama hem de macera aynı pakette geliyor.

8. Alamein

Mısır’ın kuzey kıyısında yer alan bu şehir özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın en kritik dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Şehirdeki savaş müzesini ve anıt mezarlıkları ziyaret ettiğinizde tarihin o hüzünlü ve etkileyici atmosferini derinden hissedeceksiniz. Ancak Alamein'in sadece tarihten ibaret olduğunu düşünmeyin, son yıllarda açılan lüks resortları ve muhteşem deniziyle tam bir yaz cennetine dönüştü. Beyaz kumları ve turkuaz rengi sığ denizi sayesinde kendinizi Mısır’da değil de tropikal bir adada gibi hissetmeniz çok normal. Hem kültürel bir aydınlanma yaşamak hem de elit bir deniz tatili yapmak istiyorsanız burayı mutlaka rotanıza eklemelisiniz.

9. Beyaz Çöl

Kahire’nin biraz uzağında yer alan milli park rüzgarın aşındırmasıyla oluşan bembeyaz kalker kayalarıyla dolu. Etraftaki mantar şeklindeki tuhaf kaya oluşumları insana çölden ziyade kutuplarda ya da ay yüzeyinde yürüyormuş hissi veriyor. Akşam çadır kurup çölde kamp yapmak ve gökyüzündeki milyonlarca yıldızı izlemek hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyime dönüşüyor. Sabah gün doğarken beyaz kayaların aldığı pembe ve turuncu tonlar ise tam anlamıyla görsel bir şölen sunuyor. Alışılmışın dışındaki bu doğa harikası Mısır seyahatinizi kesinlikle bambaşka bir boyuta taşıyacak.

10. Siwa Vahası

Çölün ortasında adeta bir serap gibi beliren vaha, kalabalıktan uzaklaşıp kafa dinlemek isteyenler için tam bir cennet. Kleopatra Havuzu’nun şifalı ve buz gibi sularına atladığınızda çöl sıcağını saniyeler içinde unutacaksınız. Kerpiçten yapılmış tarihi Şali Kalesi’nin kalıntılarına tırmanıp gün batımını izlemek ise buranın en büyük ritüellerinden biri. Burada cep telefonunuzu bir kenara bırakıp sadece doğanın ve uçsuz bucaksız palmiye ormanlarının huzuruna odaklanmak isteyeceksiniz. Kum sörfü yapmak ya da tuz göllerinde batmadan suyun üzerinde yüzmek ise macera severlerin kesinlikle denemesi gereken çılgın aktiviteler arasında, biz söylemiş olalım. Mısır'ı gezmek gerçekten bambaşka bir deneyim fırsatı sunuyor insana.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
