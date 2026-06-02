Mısır’da Mutlaka Görmeniz Gereken 10 Yer

Mısır’ın kuzey kıyısında yer alan bu şehir özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın en kritik dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Şehirdeki savaş müzesini ve anıt mezarlıkları ziyaret ettiğinizde tarihin o hüzünlü ve etkileyici atmosferini derinden hissedeceksiniz. Ancak Alamein'in sadece tarihten ibaret olduğunu düşünmeyin, son yıllarda açılan lüks resortları ve muhteşem deniziyle tam bir yaz cennetine dönüştü. Beyaz kumları ve turkuaz rengi sığ denizi sayesinde kendinizi Mısır’da değil de tropikal bir adada gibi hissetmeniz çok normal. Hem kültürel bir aydınlanma yaşamak hem de elit bir deniz tatili yapmak istiyorsanız burayı mutlaka rotanıza eklemelisiniz.