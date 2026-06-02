Göbeklitepe'nin Rakibi: 12 Bin Yıllık Karahantepe Projesinde Sona Gelindi, Binlerce Turisti Ağırlayacak

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 15:41
Şanlıurfa yakınlarında yer alan Göbeklitepe ve Karahantepe, insan uygarlığının en eski yerleşimleri olarak kabul edilen arkeolojik alanlardır. Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip bu alanlar, insanlık tarihinin erken dönemlerine ışık tutmaya devam ediyor. Göbeklitepe, her yıl binlerce turisti ağırlarken Karahantepe'de kazı çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe Ören Yeri'nde yürütülen çevre düzenleme projelerinde sona yaklaşıldığını açıkladı.

Karahantepe, turizme kazandırılıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Karahantepe Ören Yeri'nde Türkiye’nin en eski yerleşimleri bulundu. Karahantepe'deki kazılarda, Göbekli Tepe ile çağdaş özel yapılar ve sırtında leopar taşıyan insan heykeli ortaya çıktı. Bulunan heykeller, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Neolitik dönemden kaldığı düşünülen 250 dikilitaşın bulunduğu alanda ilk kazı çalışmaları Eylül 2019'da başladı. Bu alanda, 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında arkeolojik kazılar devam ediyor.

Proje kapsamında çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı çalışmaları sürerken kazı ve araştırma evi, buluntu deposu ve altyapı yapılarıyla alanın korunması ve bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin 2026 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerinde de sona yaklaşıldığı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'nin daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınacağını vurguladı.

Uygulamalar hem bilimsel araştırma altyapısını güçlendirmeyi hem de ören yerini daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yürütülen çalışmalara ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2026 yılı içerisinde uygulamaya başlanacağının müjdesini verdi.

Proje kapsamında 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Ayrıca kazı alanının korunmasına yönelik üst örtü uygulaması da proje içinde yer alıyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
