Mağaza Işıkları Yanıltabilir! Kıyafet Seçerken Dikkat Etmeni Gerekenler

Ceren Özer - Onedio Üyesi
02.06.2026 - 16:01
Mağazada çok güzel duran o elbise eve gelince hiç içine sinmedi mi? Sorun sende değil, sorun mağaza ışıklarında...

Neyse ki biz senin için doğruyu yanlışı anlattık. Kıyafet almadan önce nelere dikkat etmek gerekirmiş gel beraber bakalım!

Kabin ışığına asla güvenme.

Çünkü o kabinlerin tepesinden inen yumuşak ve sarımsı ışıklar, vücudundaki tüm gölgeleri ve kusurları gizlemek için orada. Aynaya bakıp 'Vay be, ne ara bu kadar zayıfladım?' dediğin an bil ki o ışıkların illüzyonuna kapılıyorsun.

Kıyafetle mutlaka kabinden dışarı çık.

Kabin içindeki dar alan ve loş ortam kıyafetin üzerinde nasıl durduğunu anlamanı zorlaştırır. Beğendiğin parçayı giyip mağazanın ana koridoruna çıkmalı ve daha geniş, farklı açılardan aydınlatılmış aynalarda kendine bakmalısın.

Telefonunun flaşıyla renk testi yap.

Mağazalardaki güçlü spotlar yüzünden laciverti siyah, mürdümü kahverengi sanıp eve dönebilirsin. Renk körlüğü yaşamamak için telefonunun kamerasını aç ve kıyafetin flaşlı bir fotoğrafını çek; flaş o yapay ışıkları kırıp gerçek rengi gösterir.

Aynanın duvara eğimini kontrol et.

Çoğu mağaza, seni olduğundan daha uzun ve ince göstermek için aynaları arkaya doğru hafif bir eğimle yerleştirir. Bacak boyunu uzatan bu minik hileye kanmamak için, aynanın duvara tamamen düz yapışıp yapışmadığına mutlaka göz ucuyla bak.

Kumaşı güçlü bir ışığa tut.

Loş mağaza ışıkları ucuz ve incecik kumaşları bile gayet tok ve kaliteli gösterebilir. Kıyafeti eline alıp mağazanın en parlak ışığına doğru havada tutmalısın; eğer arkası tamamen görünüyorsa o kıyafet ilk yıkamada formunu kaybedecektir.

Yanında dürüst bir arkadaş götür.

Alışveriş heyecanıyla veya mağazanın o büyüleyici atmosferiyle gözün boyanabilir. Böyle anlarda mağaza oyunlarına gelmeyecek, sana acı gerçekleri pat diye söyleyecek o dobrasal arkadaşının 'Kanka bu seni çok soluk gösterdi' uyarısına ihtiyacın var.

Etiketteki renk kodunu kontrol et.

Sarı spotların altında kıyafetin renginden bir türlü emin olamıyorsan gözlerine değil, mantığına güven. Kararsızlığı bitirmenin en kestirme yolu doğrudan ürün etiketinde yazan renk ismine ve koduna bakıp kararını ona göre vermek.

Son kararı evdeki gün ışığında ver.

Ne yaparsan yap, mağazadaki o yapay atmosferde %100 doğru kararı vermek zordur. Bu yüzden alışveriş yaparken mağazanın iade ve değişim politikasını mutlaka öğren. Kıyafeti al, eve getir, kendi odanın doğal ışığında ve gardırobundaki diğer parçalarla dene. İçine sinmezse arkana bakmadan iade et!

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
