Evdeki Enerji Akışını Doğru Yönetmek İçin Bilmen Gereken 10 Şey

Elif Nur Çamurcu
27.05.2026 - 10:31
Evin dört duvardan ibaret olduğunu düşünenler yanılıyor. Bir odası bizim içimizi daraltırken, diğer odası huzurlu hissetmemizi sağlayabiliyor. İşte biz bu duruma “enerji” diyoruz. Evindeki enerji akışını dengelemek ve doğru bir şekilde yönetmek için bu adımları uygulayabilirsin!

1. Gereksiz eşyalardan arınmalısın.

İlk yapılması gereken şeylerden biri, evde uzun süredir kullanılmayan eşyalardan arınmaktır. “İleride kullanırım.” düşüncesiyle saklanan ama hiç dokunulmayan o eşya yığınına veda edilmesi gerekir. Bu eşyalar sadece fiziksel kalabalık yapmaz, aynı zamanda zihinsel olarak da insanı yorabilir. 

Kullanmadığın, sevmediğin ve sana iyi gelmeyen eşyaları bırakma zamanı!

2. Kapı girişine özen göstermelisin.

Kapı girişleri genellikle göz ardı edilir. Oysa evin enerjisiyle ilk temasın gerçekleştiği yerdir... Eve girer girmez gördüğün şey ruh halini etkileyecektir. Bu yüzden temiz ve düzenli bir giriş oluşturmalısın. Küçük bir konsol ya da askılık koyabilirsin. 

Bir de koku koyarsan mis gibi bir eve adım atmış olursun!

3. Işıklandırmayı doğru yapmalısın.

Bir kere doğal ışığı kesinlikle kullanmalısın. Enerji düzenleyen en önemli şeylerden biridir. Güneş ışığını evine davet et! Pencerelerini sürekli olarak kapalı tutmak karamsarlığı beraberinde getirebilir. Akşamları ise loş ve sıcak tonlar tercih edebilirsin. Çünkü sert ve beyaz ışıklar bazen yorucu olabiliyor. 

Okuma köşesinde ya da dinlenme alanında farklı ışıklar kullanarak kendini şımartabilirsin!

4. Hava sirkülasyonu çok önemli.

Evi havalandırdığın zaman sadece temiz hava almıyorsun. Aynı zamanda evin enerjisinin tazelenmesine de katkıda bulunmuş oluyorsun! Havalandırılmayan eve ağırlık düşer. Sabah saatlerinde temiz havanın eve girmesine izin ver. 

Havayı hissederek zihninin açılmasına da izin ver! Kapalı ortamların sıkışıklık hissine yol açabileceğini unutmamalısın!

5. Bitkilerle eve canlılık katmalısın.

Canlı bitkiler eve harika bir enerji verir. Hem görüntü bakımından hem de psikolojik olarak olumlu etkiler! Yeşil ton zaten rahatlatıcıdır. Bunun yanı sıra bazı bitkiler havayı temizler. Eğer bitki bakmak zor geliyorsa kolay türlerini araştırabilirsin. Bir süre sonra bakım yapmak hoşuna gidecektir! 

Bitkiler bulunduğu yere hayat verir!

6. Etrafa mis kokular yaymalısın.

Güzel bir koku anında huzurlu hissetmeye yarar. Mumlar, tütsüler ve oda kokularıyla evini mis gibi kokutabilirsin. Abartmadan ilerlemen önemli. Ayrıca lavanta, narenciye ya da vanilya gibi doğal kokuları tercih edebilirsin. 

Kokunun aynı zamanda anı oluşturduğunu unutma. Gelen insanlar evini kokusuyla hatırlayacaktır!

7. Yatak odanı sade kullanmalısın.

Yatak odası bir dinlenme yeridir. Fazla eşya olması zihni karmaşaya sürükleyebilir. Bu da uyku kaliteni etkiler. Bu yüzden temiz, sade ve düzenli bir oda tercih etmelisin. Tabii elektronik eşyaların girmesi yasak olan bir yer olmalı! 

Yatak odasının havası seni sakinleştirmeli...

8. Aynaları doğru bir şekilde ayarlamalısın.

Aynaları sadece bir dekor olarak görüyorsan büyük hata yapıyorsun. Alanı etkileyen şeylerdir. Işığı yansıtır ve ortamı daha geniş gösterir. Yanlış bir yerde kullanırsan rahatsız edici olabilir. Bu yüzden ışık alan yerleri tercih etmelisin. 

Küçük alanların daha ferah görünmesini sağlar!

9. Renkleri iyi bir şekilde yönetmelisin.

Renkler ruh halini doğrudan etkiler. Çok koyu tonlar ortamın ağırlaşmasına neden olabilir. Doğa renkler ise zihni rahatlatır. Bunun için büyük dokunuşlara gerek yok. Yastıklarda, örtülerde ya da objelerde kullanman yeterli olacaktır.

10. Düzenli olarak temizlik yapmalısın.

Temiz ev demek huzur demektir! Dağınık ve kirli bir ortam insanın modunu düşürür. Temizlik ise evin enerjisini olumlu olarak değiştirir. Düzenli bir şekilde yaparsan işin büyümez. Rutinler oluşturabilirsin. 

Evinin enerjisini dengede tutmuş olursun!

Elif Nur Çamurcu
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
