3 Bin 900 Tonluk Makine Dağı Delip 9 Kilometrelik Tünel Açtı

Caucasus tünel açma makinesi, Gürcistan’daki Kvesheti-Kobi otoyolu projesinin en dikkat çeken parçalarından biri oldu. Makine 15,08 metre çapa, 182 metre uzunluğa ve 3 bin 900 ton ağırlığa sahip. CREG tarafından üretilen dev makine, Kvesheti ile Kobi arasındaki 9 kilometrelik tünelin kazısını tamamladı.

Makine, projede 8 bin 860 metrelik kazıyı ara erişim noktası olmadan yaptı. Çalışma sırasında maksimum örtü yüksekliği 1121 metreye ulaştı. Sert kaya koşulları ve karmaşık jeolojik yapı nedeniyle tünel kazısı, hem mesafe hem de mühendislik zorluğu açısından dikkat çeken bir operasyon olarak değerlendiriliyor.