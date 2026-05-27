article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
3 Bin 900 Tonluk Makine Dağı Delip 9 Kilometrelik Tünel Açtı

3 Bin 900 Tonluk Makine Dağı Delip 9 Kilometrelik Tünel Açtı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 11:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gürcistan’da Kvesheti-Kobi otoyolu projesi için kullanılan dev tünel açma makinesi, mühendislik gücüyle dikkat çekti. Caucasus adı verilen makine, 15,08 metre çapı, 182 metre uzunluğu ve 3 bin 900 tonluk ağırlığıyla dünyanın en büyük tünel açma makinelerinden biri olarak anılıyor. Sert kaya koşullarında çalışan makine, yaklaşık 9 kilometrelik tünelin kazısını tamamladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 bin 900 tonluk makine 9 kilometrelik tünel açtı

3 bin 900 tonluk makine 9 kilometrelik tünel açtı

Caucasus tünel açma makinesi, Gürcistan’daki Kvesheti-Kobi otoyolu projesinin en dikkat çeken parçalarından biri oldu. Makine 15,08 metre çapa, 182 metre uzunluğa ve 3 bin 900 ton ağırlığa sahip. CREG tarafından üretilen dev makine, Kvesheti ile Kobi arasındaki 9 kilometrelik tünelin kazısını tamamladı.

Makine, projede 8 bin 860 metrelik kazıyı ara erişim noktası olmadan yaptı. Çalışma sırasında maksimum örtü yüksekliği 1121 metreye ulaştı. Sert kaya koşulları ve karmaşık jeolojik yapı nedeniyle tünel kazısı, hem mesafe hem de mühendislik zorluğu açısından dikkat çeken bir operasyon olarak değerlendiriliyor.

Sert kaya için özel olarak hazırlandı

Sert kaya için özel olarak hazırlandı

Caucasus makinesinin çalıştığı bölgede tüf ve marn gibi kayaçlar bulunuyor. Kayaların dayanımı 130 MPa seviyesine kadar ulaştığı için makine, zorlu zemin koşullarına uygun şekilde yapılandırıldı. Bu amaçla aktif mafsal sistemi, çift yönlü dönebilen kesici kafa ve çift hızlı redüktör gibi özellikler kullanıldı.

Dev tünel açma makinesi, en iyi günlük performansında 20 metre ilerleme sağladı. Aylık en iyi kazı performansı ise 426 metre olarak aktarıldı. 22 bin 600 ton maksimum itme gücü ve 9 bin 900 kW toplam gücüyle çalışan makine, sert kaya kazısında yüksek kapasite gösterdi.

Tünel, ulaşımı kış aylarında daha güvenli hale getirecek

Tünel, ulaşımı kış aylarında daha güvenli hale getirecek

Kvesheti-Kobi bağlantısı, Gürcistan’ın zorlu dağlık bölgesinde ulaşımı kolaylaştırmak için yürütülen önemli projelerden biri. 9 kilometrelik tünelin son işleri kapsamında elektrik, mühendislik sistemleri ve yol kaplama çalışmaları yapılacak. Proje tamamlandığında tünel, Gürcistan’ın en uzun tüneli olacak.

Bölgedeki sert kış koşulları ulaşımı sık sık kesintiye uğratabiliyor. Yeni yol ve tünel bağlantısının, Gudauri’ye erişimi kolaylaştırması ve bölgedeki ulaşımı daha güvenli hale getirmesi hedefleniyor. Projenin toplam yatırım tutarı 400,37 milyon euro olarak belirtilirken, paket kapsamında 5 köprü, 5 tünel ve 1 köprünün rehabilitasyonu da yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın