Kayalığa Tutunmuş Köy 50 Yıldır Terk Edilmiş Halde Duruyor

Ukivok uzun yıllardır boş olsa da tamamen unutulmuş değil. Son yıllarda yerel araştırmacılar, köyün eski sakinlerinden bazı kişilerin yeniden köyü ziyaret edebilmesi için çalışmalar yaptı. Bu nedenle Ukivok, yalnızca geçmişte kalmış bir hayalet köy olarak değil, aynı zamanda eski topluluğuyla bağını koruyan bir yer olarak da görülüyor.

Bugün köyün görüntüsü, kayalıklara tutunmuş ahşap yapıların hâlâ ayakta kalması nedeniyle oldukça çarpıcı. Ulaşımı zor, doğası sert ve geçmişi hüzünlü olan Ukivok, Alaska’nın en sıra dışı terk edilmiş yerleşimlerinden biri olarak anlatılıyor.