article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kayalığa Tutunmuş Köy 50 Yıldır Terk Edilmiş Halde Duruyor

Kayalığa Tutunmuş Köy 50 Yıldır Terk Edilmiş Halde Duruyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 17:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alaska açıklarındaki King Island’da, dik kayalıklara tutunmuş gibi duran terk edilmiş bir köy var. Ukivok adı verilen bu yerleşim, bir zamanlar denizle iç içe yaşayan yerli toplulukların kışlık evi olarak kullanılıyordu. Kayalık yamaçlara kazıklar üzerinde kurulan evler, zorlu coğrafyaya rağmen uzun yıllar ayakta kaldı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kayalıklara tutunmuş terk edilmiş köy

Kayalıklara tutunmuş terk edilmiş köy

Ukivok, Alaska açıklarındaki küçük King Island’da yer alıyor. Köy, denize bakan dik yamaçların üzerine kazıklar ve kulübelerden oluşan oldukça kırılgan bir düzenle kurulmuştu. Adanın çevresindeki sarp yamaçlar ve zorlu doğa koşulları, burada yaşamayı başlı başına güç hale getiriyordu.

Buna rağmen bölgede yaşayan Inupiat topluluğu, kendilerini Aseuluk ya da Ukivokmiut olarak tanımlıyordu ve bu köyü uzun süre kullandı. Yaz aylarında balıkçılık ve balina avcılığıyla geçinen topluluk, kış aylarında kalın buzların oluşmasıyla Ukivok’a dönerek yengeç, fok ve diğer avlarla yaşamını sürdürüyordu. Köyün kayalık yamaca kurulmuş hali de bugün onu görsel olarak en dikkat çekici terk edilmiş yerleşimlerden biri yapıyor.

Okul kapanınca köyde yaşam sona erdi

Okul kapanınca köyde yaşam sona erdi

Ukivok, 1900’lerin ortalarına kadar kullanılmaya devam etti. Bureau of Indian Affairs, Ukivok’taki okulun kapatılmasını zorunlu kıldı. Bu karar, Aseuluk çocuklarının yıl boyunca ana karada kalması anlamına geliyordu. Çocukların ve genç nüfusun köyden uzaklaşmasıyla birlikte kışlık yiyecek toplama düzeni de sürdürülemez hale geldi.

Zamanla Ukivokmiut halkı kalıcı olarak Alaska ana karasına göç etti. Köy ise sanki insanlar bir sonraki kış geri dönecekmiş gibi yerinde kaldı. Bugün deniz rüzgarlarına ve sert hava koşullarına rağmen bazı eski yapılar hala King Island’ın yamacında duruyor.

Eski sakinlerin dönüşü için çalışmalar yapılıyor

Eski sakinlerin dönüşü için çalışmalar yapılıyor

Ukivok uzun yıllardır boş olsa da tamamen unutulmuş değil. Son yıllarda yerel araştırmacılar, köyün eski sakinlerinden bazı kişilerin yeniden köyü ziyaret edebilmesi için çalışmalar yaptı. Bu nedenle Ukivok, yalnızca geçmişte kalmış bir hayalet köy olarak değil, aynı zamanda eski topluluğuyla bağını koruyan bir yer olarak da görülüyor.

Bugün köyün görüntüsü, kayalıklara tutunmuş ahşap yapıların hâlâ ayakta kalması nedeniyle oldukça çarpıcı. Ulaşımı zor, doğası sert ve geçmişi hüzünlü olan Ukivok, Alaska’nın en sıra dışı terk edilmiş yerleşimlerinden biri olarak anlatılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın