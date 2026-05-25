article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pencereyi 3 Yıl Açık Bıraktı Eve Döndüğünde Gördüğüne İnanamadı

Pencereyi 3 Yıl Açık Bıraktı Eve Döndüğünde Gördüğüne İnanamadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 00:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Rusya’da bir adamın yıllar sonra evine döndüğünde karşılaştığı manzara sosyal medyada gündem oldu. Vorkuta kentinde yaşayan adam, çalışmak için Sibirya’ya gitmeden önce evinin pencerelerinden birini açık unuttu. Aradan 3 yıl geçtiğinde daire artık neredeyse ona değil, güvercinlere ait gibiydi. Evin içi tüy, dışkı ve yuvalarla kaplanmıştı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pencereyi açık unutunca evi güvercinler bastı

Pencereyi açık unutunca evi güvercinler bastı

Rusya’nın Vorkuta kentinde yaşayan orta yaşlı bir adam, 3 yıl önce çalışmak için Sibirya’ya gitti. Adam, evden ayrılırken pencerelerden birini kapatmayı unuttu. Bu küçük ihmal, yıllar içinde dairenin tamamen güvercinlerin yerleştiği bir alana dönüşmesine neden oldu.

Adam eve döndüğünde onlarca güvercinin mobilyaların üzerinde dizildiğini, yerlerin tüy ve dışkıyla kaplandığını gördü. Kuşlar yalnızca eve girip çıkmamış, içeride yuva da yapmıştı. Dairenin son halini gösteren video, Rus sosyal medyasında kısa sürede yayıldı.

Temizlik masrafı evin değeriyle yarışıyor

Temizlik masrafı evin değeriyle yarışıyor

Görüntüler sosyal medyada esprili yorumlara neden olsa da ev sahibi için durum pek komik değil. Uzmanlara göre dairenin yenilenmesi ve mobilyaların değiştirilmesi için 1,5 ila 2 milyon ruble arasında masraf gerekebilir. Bu rakamın, dairenin piyasa değerine yakın olduğu belirtiliyor.

Üstelik sorun yalnızca temizlikle sınırlı değil. Güvercinlerin kuş gribi ve psittakoz gibi hastalıkları taşıyabileceği belirtiliyor. Bu nedenle dairenin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için zemin ve duvarların özel kimyasallarla dezenfekte edilmesi gerekiyor. Yani açık unutulan tek bir pencere, yıllar sonra neredeyse baştan yapılması gereken bir eve dönüşmüş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın