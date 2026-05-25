Gece Yarısı Gelen "Ben Kimim?" Sorgulamasının Fon Müzikleri

Ceren Özer
25.05.2026 - 23:46
Gece saat 03:00... Işıklar kapalı, tavanla bakışıyorsun ve o kaçınılmaz soru zihnine damlıyor: 'Ben gerçekten kimim, ne yapıyorum bu hayatta?'

Merak etme, yalnız değilsin. İşte varoluşsal sancılarına eşlik edecek, seni uzaklara (ya da direkt kendi içine) götürecek liste.

Teoman - Kupa Kızı ve Sinek Valesi

Listeye Teoman’la başlamasak ayıp olurdu. O 'bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna' kısmı var ya... Hani bir yere ait olamama, rüzgarda savrulma hissi... Tam o an işte, 'Ben de o kar tanesi gibiyim işte, nereye konacağımı bilmiyorum' diyorsun.

Radiohead - Creep

Dünya üzerindeki tüm 'kendini buraya ait hissetmiyorum'cuların milli marşı bu. Thom Yorke 'What the hell am I doing here?' diye bağırdığında, odanın içinde yalnız olmadığını anlıyorsun.

Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı

Yılların eskitemediği o soru... Her sabah aynı döngüye uyanırken, insanı içten içe yiyen o şarkı.

Sezen Aksu - Geri Dön

Sadece bir sevgiliye değil; geçen zamana, eski heyecanlara, o hiç kirlenmemiş çocukluk haline bir çağrı.

Erkan Oğur - Pencereden Kar Geliyor

Sözlerinden ziyade o perdesiz gitarın sesi... İnsanın içine işleyen, kemiklerini sızlatan bir yalnızlık bu. Dünya üzerinde tek başınaymışsın ve kimse seni duymuyormuş gibi hissettirir.

Mehmet Güreli - Kimse Bilmez

'Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende...' Öyle bir şarkı ki, sanki senin hiç kimseye anlatamadığın o gizli saklı benliğini biliyor ve yüzüne vuruyor.

Kazım Koyuncu - İşte Gidiyorum

'Hiçbir şey almadan, hiçbir şey vermeden...' Hayata dair o mülkiyet duygusunun anlamsızlığını, çekip gitme isteğini ve arkada kalan koca bir hiçliği hatırlatır. Boğazda bir düğüm bırakır.

Neşet Ertaş - Yalan Dünya

'Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?' Bozkırın tezenesinden gelen o büyük tokat.

Ahmet Kaya - Beni Vur

'Beni vur, beni onlara verme...' Buradaki 'onlar' bazen hayattır, bazen başkaları, bazen de bizzat kendi geçmişin.

Selda Bağcan - Adaletin Bu mu Dünya?

Sadece toplumsal bir adalet değil; 'Neden ben bu hayatı yaşıyorum, neden bu yük benim omuzlarımda?' diye evrene haykırmak istediğinde Selda ablanın o gür ve acılı sesi imdadına yetişir.

Cem Adrian - Herkes Gider mi?

Gece yarısı sessizliğinde bu soruyu sormak gerçekten cesaret ister.

Birsen Tezer - Çığlık Çığlığa

Sözlere gerek yok, Birsen ablanın o iç çekişi yetiyor. Kendimi ifade edemediğim, sustuğum ama içimde fırtınaların koptuğu o anların birebir karşılığı.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
