Seyahatlerinizi Katlanabilir Hale Getirecek 12 Ürün

Sena YİĞİT
25.05.2026 - 22:25
Uzun yolculuklar, heyecan dolu tatiller veya iş seyahatleri her ne kadar keyifli olsa da bazen küçük konfor eksiklikleri yüzünden yorucu hale gelebilir. Seyahatte, kampta, uçakta veya aracınızda hayatınızı kolaylaştıracak, hijyen ve rahatlık sağlayan en popüler seyahat ekipmanlarını bir araya getirdik. Çantanızı hazırlamadan önce bu işlevsel tasarımlara mutlaka göz atın!

Bu içerik 25.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Yolculuk boyunca dış mekanlardaki ortak tuvaletlerde tam hijyen sağlayın!

Otel, AVM veya kamp gibi alanlardaki ortak kullanım tuvaletlerinde antibakteriyel bir koruma sunan bu su geçirmez örtü, tek kullanımlık yapısıyla seyahat çantanızda asla yer kaplamadan sağlığınızı koruyor.

Orret Home 50 Adet Tek Kullanımlık Su Geçirmez Klozet Kapağı Örtüsü

Uzun yolculuklarda boyun tutulmalarına ve ağrılara ortopedik konforla son verin!

%100 ortopedik visko yapısıyla boyun anatomisini mükemmel destekleyen bu seyahat yastığı, uçakta, otobüste veya araçta uyurken başınızın öne düşmesini engelleyerek kesintisiz bir dinlenme sunuyor.

Visco Planet Ortopedik Spiral Boyun Destekli Seyahat Yastığı

Beklenmedik hava değişimlerine karşı çantanızda adeta yokmuş gibi duran bir koruma edinin!

Rüzgara dayanıklı yapısı ve ultra hafif tasarımıyla öne çıkan bu kapsül şemsiye, özel taşıma kılıfı sayesinde el çantanızda bile yer kaplamadan sizi her mevsim koruyor.

Kapsül Şemsiye Kompakt Katlanır Mini

Araç içindeki telefon, bardak ve küçük eşya karmaşasını tamamen ortadan kaldırın!

Kapı ceplerine kolayca entegre olan bu pratik saklama gözü, telefonunuzun ve içeceklerinizin yolculuk esnasında dökülmesini engelleyerek sürüş konforunu ve düzenini artırıyor.

Orret Home Araç Kapı Organizeri ve Bardaklık

Arka koltuğunuzu veya kamp alanınızı saniyeler içinde konforlu bir yatağa dönüştürün!

Uzun yollarda mola verdiğinizde ya da plajda dinlenmek istediğinizde elektrikli pompasıyla hızla şişen bu arka koltuk yatağı, seyahatlerde konaklama konforunu her yere taşımanızı sağlıyor.

ROBEVE Şişme Araç Yatağı

Uçakta veya arabada gün ışığından etkilenmeden deliksiz bir uyku çekin!

Işık geçirmeyen özel dokusu ve yumuşak kumaşıyla öne çıkan bu unisex uyku göz bandı, yolculuk esnasında çevresel etkenlerden tamamen uzaklaşarak kaliteli bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor.

TUMKE Unisex Siyah Uyku Maskesi ve Göz Bandı

Araç içindeki hava sirkülasyonunu ikiye katlayarak seyahatleri daha ferah hale getirin!

USB bağlantısıyla pratik şekilde çalışan ve hem 12V hem de 24V araçlara uyum sağlayan bu çift başlıklı oto fan vantilatör, klima açmaya gerek kalmadan yolcuları serinletiyor.

Ally Çift Başlıklı Araç Fanı Oto Fan Vantilatör

Yolculuk boyunca soğuk içeceklerinizi ve bozulabilir gıdalarınızı güvenle saklayın!

Hem USB hem de çakmak girişli tasarımı sayesinde aracınızda rahatça çalıştırabileceğiniz bu portatif mini buzdolabı, yaz tatili yolculuklarında serinliğini hep yanında isteyenlerin favorisi.

Kiwi Portatif Taşınabilir Araç İçi Buzdolabı

Arka koltuktaki çantalarınızı asarken aynı zamanda telefonunuzu sabitleyip film izleyin!

Araba koltuk arkasına saniyeler içinde takılan bu çok fonksiyonlu askı kancası, hem çantalarınızın yere düşmesini engelliyor hem de gizli telefon tutucu özelliğiyle arkadaki yolculara konfor sunuyor.

AutoFresh 2 Adet Araba Koltuk Arkası Kanca Telefon Tutucu

Açık havada ve tatilde sinek kabusunu bitkisel bir korumayla engelleyin!

Tüm vücut için güvenle kullanabileceğiniz bitkisel içerikli bu sprey losyon, 50 ml'lik pratik seyahat boyu tasarımıyla seyahatlerinizde sinek ve keneleri sizden uzak tutuyor.

Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey Losyon

Tüm teknolojik cihazlarınızı seyahat boyunca kesintisiz şarj edecek dev bir güç kaynağı edinin!

30W hızlı şarj desteği, 20000 mAh yüksek kapasitesi, alüminyum şık kasası ve özel taşıma çantasıyla gelen bu 3 portlu powerbank, yolculukta batarya bitme endişesini tamamen bitiriyor.

Çok satanlarda 1. sırada!

Spigen 20000 mAh Hızlı Şarj Alüminyum Kasa Powerbank

Uçak yolculuklarında ellerinizi özgür bırakarak koltuk arkasında rahatça ekran keyfi yapın!

Magsafe kılıflarla da uyumlu olan ve uçak koltuklarına kolayca kenetlenen bu iki paketli özel uça telefon standı, uzun uçuşlarda telefonunuzu elinizde tutma zahmetine son veriyor.

JOYROOM 2 Paket Uçak Telefon Tutucu

