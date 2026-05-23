article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
, Hediye
Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.05.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kişisel bakım rutinini güncellemeyi sevenlerin sepetleri bu hafta da dopdoluydu! Cilt temizliğinden yaz esintili saç spreylerine kadar bu haftanın en popüler ve en çok tercih edilen kozmetik ürünlerini bir araya getirdik. Bakım dünyasında nelerin trend olduğunu merak ediyorsanız bu listeye mutlaka göz atın!

Bu içerik 23.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cildini derinlemesine arındırırken neme doyurmak isteyenlerin haftalık favorisi üçlü bakım seti oldu!

Cildini derinlemesine arındırırken neme doyurmak isteyenlerin haftalık favorisi üçlü bakım seti oldu!

Cildi kirlerden arındırırken adeta bir nem mıknatısı gibi çalışan bu popüler set, cilde anında verdiği taze görüntü sayesinde sepetlerin vazgeçilmezi oldu.

Mjcare Yüz Bakım Seti Arındırıcı ve Nem Mıknatısı Üçlü Bakım Seti

Yağlı ve hassas ciltlerin bir numaralı temizleyicisi bu hafta da zirvedeki yerini korudu!

Yağlı ve hassas ciltlerin bir numaralı temizleyicisi bu hafta da zirvedeki yerini korudu!

Yüz temizleme jelleri içinde çok satanlarda 1. sırada yer alan bu ünlü jel, 400 ml'lik dev boyutuyla fazla yağı ve parlamayı hassasiyet yaratmadan dengeliyor.

La Roche Posay Effaclar Gel

Güneşe çıkmadan yedi günde sıkı ve bronz bir cilde kavuşmak isteyenler bu losyonu kapıştı!

Güneşe çıkmadan yedi günde sıkı ve bronz bir cilde kavuşmak isteyenler bu losyonu kapıştı!

Açık ve buğday tenliler için tasarlanan bu popüler vücut losyonu, cilde sadece 7 günde doğal bir bronzluk katarken içeriğindeki Q10 ile cildi sıkılaştırıyor.

Nivea Q10 Güneşsiz Bronzlaştırıcı Vücut Losyonu 250 ml

Dudaklarında besleyici ve parıltılı bir etki arayanlar bu sınırlı üretim parlatıcıyı kaçırmadı!

Dudaklarında besleyici ve parıltılı bir etki arayanlar bu sınırlı üretim parlatıcıyı kaçırmadı!

Dudaklara anında 3D hacim ve ıslak bitiş kazandıran bu popüler parlatıcı, yapışkanlık hissi bırakmayan besleyici yapısıyla makyaj çantalarının gözdesi oldu.

Kiko 3D Hydra Lip Gloss Limited Edition 44 Disruptive Brown

+ KIKO200 Kodunu kaçırma

Günü korumasını onarıcı bakımla birleştiren bu ikonik krem cildi bariyer gibi koruyor!

Günü korumasını onarıcı bakımla birleştiren bu ikonik krem cildi bariyer gibi koruyor!

Kızarıklık ve kurulukları hızla onaran bu formül, SPF 50 içeren yapısıyla leke karşıtı güçlü bir kalkan oluşturarak bahar aylarında çantalardan düşmüyor.

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 SPF50

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saç dökülmesini durdurmak ve hızlı uzatmak isteyenler doğal biberiye suyunda buluştu!

Saç dökülmesini durdurmak ve hızlı uzatmak isteyenler doğal biberiye suyunda buluştu!

Saç köklerini canlandırma etkisiyle son dönemin en büyük trendi olan bu doğal tonik, saçların çok daha hızlı, güçlü ve sağlıklı uzamasını destekliyor.

Siveno %100 Doğal Biberiye Suyu Saç Toniği

Atopi eğilimli çok kuru ciltlerin seyahat boyu can kurtaran nemlendiricisi listede!

Atopi eğilimli çok kuru ciltlerin seyahat boyu can kurtaran nemlendiricisi listede!

Bebeklerden yetişkinlere tüm ailenin kullanabildiği bu yoğun bakım balmı, kaşıntı hissini anında yatıştırıyor ve 45 ml'lik boyutuyla çantada kolayca taşınıyor.

Bioderma Atoderm Intensive Balm 45 ml

Yoğun tempoda bile ter kokusuna karşı klinik düzeyde koruma arayan erkeklerin tercihi belli oldu!

Yoğun tempoda bile ter kokusuna karşı klinik düzeyde koruma arayan erkeklerin tercihi belli oldu!

En hareketli günlerde bile ter kokusuna karşı maksimum düzeyde koruma sunan bu stick deodorant, ferah kokusuyla erkek bakım sepetlerinde ilk sıradaydı.

Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant Active Fresh

Cildini su bazlı hafiflikle nemlendirip aydınlatmak isteyenlerin favori yüz kremi!

Cildini su bazlı hafiflikle nemlendirip aydınlatmak isteyenlerin favori yüz kremi!

İçeriğindeki hyaluronik asit ile cildi ağırlık yapmadan neme doyuran bu yüz kremi, tüm cilt tiplerine uyum sağlayarak yüze sağlıklı bir parlaklık kazandırıyor.

Cream Co. Su Bazlı Moisturizer Nemlendirici Aydınlatıcı Yüz Kremi

Saçlarında gün boyu bozulmayan havalı bir ıslak görünüm yaratmak isteyenler bu waxı seçti!

Saçlarında gün boyu bozulmayan havalı bir ıslak görünüm yaratmak isteyenler bu waxı seçti!

Saçları ağırlaştırmadan ve sert kalıntılar bırakmadan modern bir parlaklık sunan bu 100 ml'lik ürün, tarzına eforsuz ve dinamik bir dokunuş katmak isteyenlerin haftalık popüler tercihi oldu.

Urban Care Style Guide Islak Görünüm Sağlayan Wax

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın