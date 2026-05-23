Güneş Enerjisini Asfalta Hapsettiler: Evleri Böyle Isıtıyorlar

Projenin uygulandığı teknik bağlama ve ısı pompası entegrasyonuna göre, doğrudan kullanım senaryolarında evsel sıcak su üretiminin, havuzların veya endüstriyel süreçlerin %95'ine kadar karbondan arındırılması sağlanabiliyor. Sistem, binaların enerji ihtiyacının %80'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılayabiliyor.

Teknoloji sadece enerji üretmekle kalmıyor, şehirlerin en büyük problemlerinden biri olan 'kentsel ısı adaları' sorununa da neşter vuruyor. Asfatta biriken ısı borular vasıtasıyla çekildiği için, yol yüzey sıcaklığı ortalama 10 °C birden düşüyor. Bu da yaz aylarında şehirlerin çok daha serin kalmasını sağlıyor.

Kış aylarında ise süreç tersine işletiliyor. Depolanan ısı soğuk dönemlerde kritik yol virajlarına veya otopark yüzeylerine geri pompalanıyor. Böylece kimyasal tuzlamaya gerek kalmadan kar ve buzlanmanın önüne geçilerek yol güvenliği artırılıyor. Bu kış güvenliği uygulaması, Egletons'daki 5. nesil yol projesinde ve Pontarlier'deki Xavier Marmier ortaokulunun otoparkında aktif olarak kullanılıyor.