Güneş Enerjisini Asfalta Hapsettiler: Evleri Böyle Isıtıyorlar

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 13:03
Fransız altyapı şirketi Eurovia, geliştirdiği Power Road teknolojisiyle geleneksel yol anlayışını kökten değiştiriyor. Asfaltın altına döşenen özel boru hatlarıyla güneş ısısını hapseden sistem; evleri, havuzları ve sanayi tesislerini ısıtırken, yazın şehirleri serinletiyor, kışın ise yollardaki buzlanmayı engelliyor.

İklim kriziyle mücadele ve karbon emisyonlarını azaltma arayışları, mühendisleri sıradışı çözümlere yönlendiriyor.

Bugüne kadar sadece ulaşım yüzeyi olarak görülen ve yaz aylarında şehirlerdeki sıcaklığı artırdığı için eleştirilen asfalt, artık yeşil enerjinin yeni adresi haline geliyor. Eurovia/VINCI Construction tarafından geliştirilen ve Fransa’nın birçok bölgesinde başarıyla uygulanan Power Road teknolojisi, yolları devasa birer güneş enerjisi toplayıcısına dönüştürüyor.

Power Road teknolojisinin arkasındaki mühendislik oldukça yalın bir mantığa dayanıyor:

Gün boyunca güneş radyasyonuyla ısınan asfalt yüzeyinin hemen 5 ila 8 santimetre altına özel bir boru ağı döşeniyor.

Bu boruların içinde dolaşan ısı transfer sıvısı, güneş ışınlarının etkisiyle 35 °C’ye kadar ısınıyor.

Toplanan bu termal enerji, doğrudan yakındaki binalara aktarılabildiği gibi, aylarca saklanmak üzere özel depolama alanlarına da gönderilebiliyor.

Böylece yol, asli ulaşım işlevini eksiksiz yerine getirirken, aynı zamanda çevreye dağılıp kaybolacak ısıyı faydalı enerjiye dönüştürüyor.

Sistem, özellikle kış aylarında binaların ısıtılması ve sıcak su üretimi için kusursuz bir alternatif sunuyor.

Projenin uygulandığı teknik bağlama ve ısı pompası entegrasyonuna göre, doğrudan kullanım senaryolarında evsel sıcak su üretiminin, havuzların veya endüstriyel süreçlerin %95'ine kadar karbondan arındırılması sağlanabiliyor. Sistem, binaların enerji ihtiyacının %80'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılayabiliyor.

Teknoloji sadece enerji üretmekle kalmıyor, şehirlerin en büyük problemlerinden biri olan 'kentsel ısı adaları' sorununa da neşter vuruyor. Asfatta biriken ısı borular vasıtasıyla çekildiği için, yol yüzey sıcaklığı ortalama 10 °C birden düşüyor. Bu da yaz aylarında şehirlerin çok daha serin kalmasını sağlıyor.

Kış aylarında ise süreç tersine işletiliyor. Depolanan ısı soğuk dönemlerde kritik yol virajlarına veya otopark yüzeylerine geri pompalanıyor. Böylece kimyasal tuzlamaya gerek kalmadan kar ve buzlanmanın önüne geçilerek yol güvenliği artırılıyor. Bu kış güvenliği uygulaması, Egletons'daki 5. nesil yol projesinde ve Pontarlier'deki Xavier Marmier ortaokulunun otoparkında aktif olarak kullanılıyor.

2018 ile 2023 yılları arasında hız kazanan projeler, teknolojinin ne kadar farklı alanlara entegre edilebileceğini kanıtladı.

Sistem halihazırda şu noktalarda başarıyla çalışıyor:

  • Fleury-sur-Orne’da bulunan 61 dairelik bir konut kompleksinde,

  • Feurs'deki Forez ve Saint-Pol-de-Léon'daki Haut Léon Communauté yüzme havuzlarında,

  • Paris yakınlarındaki Saint-Arnoult otoban hizmet alanında, Agneaux enerji otoritesinde ve Olonzac teknik hizmetler merkezinde.

Uzmanlar, Power Road teknolojisinin büyük bir potansiyeli olmasına rağmen her sokağın otomatik olarak bir enerji kaynağına dönüşemeyeceğinin altını çiziyor. Sistemin başarısı; doğru kuruluma, yakındaki tesislerin termal talebine, ısı pompası gibi ekipmanlarla uyumuna ve düzenli bakım maliyetlerinin analizine bağlı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
