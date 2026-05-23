Hayatlarında Hiç Ayna Görmemiş Çocukların Kamera Ekranıyla Tanışma Anları Hem Gülümsetti Hem Hüzünlendirdi

Bugün tamamen teknolojinin hakimiyeti altına giren dünyada, hala farklı coğrafyalarda, modern teknolojinin ve küreselleşmenin getirdiği imkanlardan tamamen uzakta yaşayan topluluklar bulunuyor. Günlük hayatımızın sıradan birer parçası haline gelen nesneler, bu coğrafyalardaki insanlar için hayal bile edilemeyecek birer mucizeye anlamına gelebiliyor. Bizim için teknolojik bile olmayan, günlük hayatımızın bir parçası olan aynalar bazıları için büyülü bir araç. Kendi yansımasıyla hiç karşılaşmamış bir çocuğun dünyasında, bir kameranın ekranında ilk kez kendini görmesi tarifi imkansız bir duygu elbette.

'dilekcesur_' isimli bir gönüllü, Afrika seyahati sırasında hayatlarında hiç ayna bile görmemiş çocukları telefon kamerası ile tanıştırdı. Miniklerin masum şaşkınlığı, izleyenleri duygudan duyguya sürükledi.