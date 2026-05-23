Hayatlarında Hiç Ayna Görmemiş Çocukların Kamera Ekranıyla Tanışma Anları Hem Gülümsetti Hem Hüzünlendirdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.05.2026 - 13:08 Son Güncelleme: 23.05.2026 - 13:09

Bugün tamamen teknolojinin hakimiyeti altına giren dünyada, hala farklı coğrafyalarda, modern teknolojinin ve küreselleşmenin getirdiği imkanlardan tamamen uzakta yaşayan topluluklar bulunuyor. Günlük hayatımızın sıradan birer parçası haline gelen nesneler, bu coğrafyalardaki insanlar için hayal bile edilemeyecek birer mucizeye anlamına gelebiliyor. Bizim için teknolojik bile olmayan, günlük hayatımızın bir parçası olan aynalar bazıları için büyülü bir araç. Kendi yansımasıyla hiç karşılaşmamış bir çocuğun dünyasında, bir kameranın ekranında ilk kez kendini görmesi tarifi imkansız bir duygu elbette. 

'dilekcesur_' isimli bir gönüllü, Afrika seyahati sırasında hayatlarında hiç ayna bile görmemiş çocukları telefon kamerası ile tanıştırdı. Miniklerin masum şaşkınlığı, izleyenleri duygudan duyguya sürükledi.

Bu tür izole kırsal bölgelerde bir çocuğun hayata gözlerini açmasından büyümesine kadar geçen süreç, modern dünyadan çok farklı, tamamen geleneklere, doğaya ve kabile dayanışmasına bağlı bir döngü.

Doğumlar, modern teknolojik imkanlardan tamamen uzak, köyün deneyimli yaşlı ebelerinin gözetiminde çamur evlerde gerçekleşir ve tüm topluluk için büyük bir kutlama vesilesidir. Bebekler ilk yıllarını annelerinin sırtına bağlı, tarlada veya su yolunda dünyayı izleyerek geçirirler. 'Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir' anlayışıyla, bakım tamamen kolektiftir; büyük kardeşler küçüklere sevgiyle göz kulak olur.

Burada eğitim okul sıralarında değil, doğrudan hayatın zorlu mücadeleleri içinde şekillenir. Resmi kurumlar ya hiç yoktur ya da yürüyerek günlerce süren çok uzak mesafelerdedir. Erkek çocuklar babalarından hayvancılık, avcılık ve doğada hayatta kalmayı; kız çocuklar ise annelerinden geleneksel tarım, yemek ve ev yönetimini öğrenir. Sözlü kültür hakim olduğundan, toplumsal değerler, kurallar ve tarih, akşamları ateş başında anlatılan hikayelerle aktarılır.

Erken yaşta sorumluluk alan bu çocukların dijital dünyayla hiçbir bağları yoktur. Oyuncakları çamur, taş ve ağaç dallarıdır. 12-14 yaşlarına geldiklerinde ise zorlu kabile ritüelleri ve geleneksel törenlerle çocukluktan çıkıp doğrudan yetişkinliğe, büyük sorumluluklara adım atarlar. Tüm yokluklara rağmen doğayla tam uyumlu, saf, mutlu ve güçlü bir topluluk bağının parçası olarak büyürler.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
