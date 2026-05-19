Bir Kadın Fenomenlerin Bali Tatillerindeki Havalı Çiçek Banyosunun Gerçek Yüzünü Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2026 - 22:45

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte tatil anlayışımız da tamamen görsel bir şölene evrildi. Özellikle Bali gibi tropikal cennetler, her köşe başında sunduğu estetik karelerle içerik üreticilerinin ve gezginlerin bir numaralı adresi haline geldi. Instagram ve TikTok akışlarında sıkça karşımıza çıkan, rengarenk çiçeklerle bezenmiş o lüks küvetler, seyahat tutkunlarının yapılacaklar listesinin en başında yer alıyor. Kusursuz bir müzik eşliğinde, süt gibi pürüzsüz bir suyun üzerinde yüzen yüzlerce gül yaprağı, dışarıdan bakıldığında adeta cennetten bir köşe gibi hissettiriyor. Ancak o mükemmel filtrelenmiş videoların ve kusursuz fotoğrafların arkasında, influencer'ların kamerayı kapattığı anlarda yüzleşmek zorunda kaldığı bambaşka bir tropikal gerçeklik saklanıyor.

Lüks bir Bali otelinde rüya gibi bir çiçek banyosu deneyimi yaşamak isteyen bir kadın, havalı fotoğrafların görünmeyen yüzünü paylaştı. 'Kimsenin hakkında konuşmadığı gerçek Bali deneyimi' notuyla paylaşılan görüntüler, sosyal medyanın algılarımızı ne kadar değiştirdiğini bir kere daha gözler önüne serdi.

Bali son dönemin en popüler tatil destinasyonu. Fakat Bali denince böcek meselesinden de sıkça bahsediliyor. Peki, bu tatil cennetinde neden bu kadar çok böcekle karşılaşılıyor?

Aslında bunun cevabı oldukça basit. Bali, nem oranının ve sıcaklığın tavan yaptığı, dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip tropikal bir ada. Bali'de bulunan oteller ne kadar lüks olursa olsun, banyolarda kullanılan bu çiçekler yerel bahçelerden tamamen organik olarak toplanıyor. Tarım ilacı kullanılmadan, doğal ortamında büyüyen her bitki ve çiçek, doğanın bir parçası olarak üzerinde tırtılları, larvaları ve küçük canlıları barındırıyor. Küvet sıcak suyla doldurulduğunda ise yaprakların arasına gizlenen bu küçük misafirler, sıcağın etkisiyle saklandıkları yerlerden dışarı çıkmaya başlıyorlar. Yani o izlediğiniz 'kusursuz' videoların birçoğunda, kadrajın hemen dışında aslında küçük bir orman hayatı dönüyor. Bali'ye gitmeden önce estetik karelerin büyüsüne kapılmak güzel olsa da, adanın gerçek sahibinin aslında o el değmemiş vahşi doğa olduğunu unutmamak gerekiyor. Tarz yaratmak uğruna küvete girmeden önce yaprakları iki kez kontrol etmekte fayda var!

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
