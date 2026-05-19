article/comments
article/share
Haberler
Video
Antrenmanda Bir Anlık Hatası Yüzünden Suratına Tekme Yiyen Sporcu Baygınlık Geçirdi

Antrenmanda Bir Anlık Hatası Yüzünden Suratına Tekme Yiyen Sporcu Baygınlık Geçirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2026 - 22:04

İçerik Devam Ediyor

Dövüş sporlarıyla ilgilenen herkesin bildiği bir gerçek vardır: Bu yola baş koyduysanız, acıyla ve beklenmedik darbelerle aranızda çok garip bir bağ oluşur. Ringe ya da matın üzerine çıkan her insan, fiziksel gücün ötesinde aslında kendi zihinsel sınırlarını test eder. Darbe almak, düşmek ve o saniyede pes etme fikriyle baş başa kalmak bu sporun en doğal parçasıdır.

Sosyal medyada antrenman esnasında yüzüne sert bir tekme yedikten sonra baygınlık geçiren bir sporcunun zor anları paylaşıldı. 'Dövüş sporları insanı zihnen güçlü kılar' mottosuyla paylaşılan video, sporun acı ve mizah dolu gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Antrenörünün sert tekmesiyle kendini bir anda yerde bulan sporcuya ilk müdahaleyi de antrenörü yaptı. O anlar dövüş sporlarının o meşhur zihinsel dayanıklılık testini akıllara getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki, yüzünüze sert bir tekme yedikten sonra tam olarak neler yaşanır?

Peki, yüzünüze sert bir tekme yedikten sonra tam olarak neler yaşanır?

Dövüş sporlarında yüz bölgesine alınan sert bir tekme darbesi, vücutta saliseler içinde başlayıp zincirleme devam eden karmaşık ve sarsıcı bir fiziksel savunma mekanizmasını harekete geçirir. Darbenin yarattığı kinetik enerji kafatasını hızla ivmelendirirken, içerideki beyin dokusu koruyucu sıvıyı aşarak kafatası duvarına şiddetle çarpar ve bu durum nöronlarda ani bir elektriksel fırtınaya yol açarak sistemin geçici olarak kapanmasına, yani nakavt veya ağır sersemlik evresine geçilmesine neden olur. Eş zamanlı olarak göz arkasındaki optik sinirlerin ve iç kulaktaki vestibüler denge mekanizmasının sarsılmasıyla izleyicilerin de esprilerine konu olan görsel bulanıklaşma, renklerin sönükleşmesi ve kulak çınlaması gibi algısal bozulmalar meydana gelir. 

Yüzün amortisörü sayılan elmacık ve çene kemikleri bu devasa enerjiyi emmeye çalışırken yumuşak dokuda kılcal damarlar patlar, mikro yırtılmalar oluşur ve vücudun hasarlı bölgeye hızla sıvı pompalamasıyla dakikalar içinde belirgin bir ödem ve kızarıklık şekillenir. Tam o esnada ağrı reseptörlerinin omurilik üzerinden beyne fırlattığı sinyaller keskin bir acı olarak işlenirken, sempatik sinir sistemi anında 'savaş veya kaç' alarmına geçerek muazzam bir adrenalin patlaması başlatır. Bu yoğun hormon salgısı acı sinyallerini geçici olarak bloke ederek sporcunun refleks olarak gardını almasına veya şok içinde ayağa kalkmasına yardım ederken, kalp atışlarını tavan yaptırıp solunumu hızlandırarak matın üzerinde soğuk terler dökülen bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın