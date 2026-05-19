Bir Kadın Çin’in Meşhur Yüzyıllık Yumurtasını İlk Kez Denediği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2026 - 20:13

Sosyal medya dünyası her geçen gün bizi şaşırtmaya devam eden, 'Bunu gerçekten yiyorlar mı?' dedirten garip yemek trendleriyle çalkalanıyor. Farklı kültürlerin mutfak mirasları, dijital platformlar sayesinde bir anda küresel birer meydan okuma akımına dönüşebiliyor. Kimileri bu sıra dışı tatları büyük bir cesaretle deneyip o anları takipçileriyle paylaşırken, kimileri de ekran başından sadece hayretler içinde izlemekle yetiniyor. Özellikle Asya mutfağının geleneksel ve alışılmışın dışındaki lezzetleri, batı dünyasındaki içerik üreticileri için her dönem en popüler izlenme kaynağı olmayı başarıyor.

Çin mutfağının en merak edilen ve tabiri caizse cesaret isteyen lezzetlerinden biri olan 'yüzyıllık yumurta' (asır yumurtası), sosyal medyada yeniden akıma dönüştü. Bir genç kadın, rengi ve dokusuyla ezber bozan bu asırlık yumurtayı bıçakla ortadan ikiye bölerek ilk kez deneyimlediği anları paylaştı. Faydaları saymakla bitmeyen bu ilginç yumurta görüntüsüyle, sadece izlerken bile mideleri ağızlara getirdi. Deneyen kadının ise yumurtayı büyük bir iştahla yemesi dikkat çekti.

Peki Yüzyıllık Yumurta Gerçekten 100 Yıllık mı?

İsmi her ne kadar kulağa korkutucu gelse de bu yumurtalar aslında yüz yıl boyunca bekletilmiyor; ancak yapım süreci oldukça sabır ve özel bir teknik gerektiriyor. Geleneksel bir Çin yöntemi olan bu işlemde ördek, tavuk veya bıldırcın yumurtaları; kil, kül, tuz, sönmemiş kireç ve pirinç kabuğundan oluşan özel bir karışımla kaplanıyor. Bu şekilde birkaç hafta ya da duruma göre birkaç ay boyunca bekletilen yumurtalar, tamamen biyokimyasal bir dönüşüm geçiriyor.

Sürecin sonunda yumurtanın beyazı jöle kıvamında, koyu kahverengi ve saydam bir yapıya bürünürken; sarısı ise kremsi, koyu yeşil veya gri bir renk alıyor. Hidrojen sülfür ve amonyak nedeniyle etrafa oldukça keskin, kükürtlü bir koku yayan bu yiyecek, ilk kez deneyenlerin burnunu bir hayli sızlatıyor. Türk damak tadında peynir veya zeytin gibi keskin fermente tatlara alışkın olsak da, yumurtanın bu jölemsi ve amonyaklı yapısı beynimizi ilk etapta oldukça zorluyor. Gurmelere göre ise bu egzotik yiyecek, ilk şoku atlattıktan sonra dilde oldukça zengin, kremamsı ve tuzlu bir patlama yaratıyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
