Bir Kadın Çin’in Meşhur Yüzyıllık Yumurtasını İlk Kez Denediği Anları Paylaştı

Sosyal medya dünyası her geçen gün bizi şaşırtmaya devam eden, 'Bunu gerçekten yiyorlar mı?' dedirten garip yemek trendleriyle çalkalanıyor. Farklı kültürlerin mutfak mirasları, dijital platformlar sayesinde bir anda küresel birer meydan okuma akımına dönüşebiliyor. Kimileri bu sıra dışı tatları büyük bir cesaretle deneyip o anları takipçileriyle paylaşırken, kimileri de ekran başından sadece hayretler içinde izlemekle yetiniyor. Özellikle Asya mutfağının geleneksel ve alışılmışın dışındaki lezzetleri, batı dünyasındaki içerik üreticileri için her dönem en popüler izlenme kaynağı olmayı başarıyor.

Çin mutfağının en merak edilen ve tabiri caizse cesaret isteyen lezzetlerinden biri olan 'yüzyıllık yumurta' (asır yumurtası), sosyal medyada yeniden akıma dönüştü. Bir genç kadın, rengi ve dokusuyla ezber bozan bu asırlık yumurtayı bıçakla ortadan ikiye bölerek ilk kez deneyimlediği anları paylaştı. Faydaları saymakla bitmeyen bu ilginç yumurta görüntüsüyle, sadece izlerken bile mideleri ağızlara getirdi. Deneyen kadının ise yumurtayı büyük bir iştahla yemesi dikkat çekti.