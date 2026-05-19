Ağız Sağlığında Doğru Bilinen Yanlışlar: Bir Diş Hekimi Asla Yapmam Dediği 5 Şeyi Paylaştı

Diş hekiminin listesindeki ilk madde, ebeveynlerin bebeklik döneminde en sık yaptığı hatalardan birini hedef alıyor. Gelecekte bir çocuğu olduğunda, mamasının ya da sütünün ısısını kontrol etmek amacıyla ebeveynlerin emziği veya biberonu kendi ağzına sürmesini kesinlikle yasaklıyor. Bu masum görünen hareket, ebeveynin ağzındaki çürük yapıcı bakterilerin doğrudan bebeğin henüz savunmasız olan ağız florasına taşınmasına neden oluyor.

İkinci büyük kırmızı çizgi ise şekerli gıda tüketiminin hemen ardından geliyor. Şekerli bir şeyler yedikten sonra o an dişlerini fırçalayamayacak bir durumda olsa bile, ağzını suyla çalkalamadan güne kesinlikle devam etmediğini vurguluyor. Şekerin diş yüzeyinde kalması, asit oranını artırarak çürük oluşumunu inanılmaz derecede hızlandırıyor. Üçüncü kural ise ne olursa olsun gece dişleri fırçalamadan uyumamak. Gün içinde yoğunluktan fırçalama atlansa bile, tükürük salgısının azaldığı gece saatlerinde bakterilerin ürememesi için gece temizliği hayati önem taşıyor.

Açıklamanın en dikkat çekici ve tartışma yaratacak kısmı ise protez tedavileriyle ilgili. Uzman isim, bir diş kaybı yaşadığında çene kemiği sağlığı izin verdiği sürece o boşluğa kesinlikle köprü tedavisi yaptırmayacağını, her zaman implant yaptıracağını net bir dille belirtiyor. Köprü tedavisinin sağlam yan dişlerin kesilmesine ve küçültülmesine neden olduğunu, oysa implantın komşu dişlere hiçbir zarar vermeden doğrudan kemiğe uygulanan en sağlıklı çözüm olduğunu açıklıyor. Son olarak, herhangi bir kaza sonucu kırılan bir dişi asla o şekilde bırakmayacağını ve tedaviyi ertelemeyeceğini söyleyerek, ihmal edilen küçük kırıkların ileride çok daha büyük diş kayıplarına ve enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda ciddi şekilde uyarıyor.