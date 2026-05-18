Taksim Meydanı'nın Tarihi Hikayesi: I. Mahmud Dönemi Su Dağıtım Merkezi Maksem Binasının Bilinmeyen Öyküsü

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2026 - 11:19

İstanbul’un kalbi diyebileceğimiz, her gün milyonlarca insanın adımlarıyla yankılanan Taksim Meydanı, bugün sadece bir buluşma noktası değil, aynı zamanda şehrin hafızası. Yolların kesiştiği, kalabalıkların aktığı bu devasa alan, yüzyıllardır hem toplumsal olayların merkezi hem de İstanbul’un en canlı simgesi olma özelliğini koruyor. Şehre gelen her yerli ve yabancı turistin mutlaka yolunun düştüğü meydan, modern çehresinin altında devasa bir geçmişi saklıyor. Bugün Taksim denince akla ilk olarak eğlence, protesto, yürüyüş ve bitmek bilmeyen bir insan seli geliyor.

Meydanın bu hareketli ve politik yapısına rağmen, taşıdığı ismin arkasında aslında tamamen bambaşka, siyasetten uzak bir mühendislik ve hayrat hikayesi yatıyor. Turist Rehberi Şerif Yenen, Taksim’in hikayesini anlattı. Her gün önünden geçip fark etmediğimiz o taş binanın sırrını anlatan Yenen, pek çok kişiyi aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXR9Y3VBxEe/
Hikaye bizi tam 300 yıl geriye, 18. yüzyılın başlarına, Sultan I. Mahmud dönemine götürüyor.

O dönemde İstanbul nüfusu hızla Haliç’in kuzeyine, yani bugünkü Beyoğlu, Galata ve Tophane bölgelerine doğru genişlemeye başlamıştı. Yeni yerleşim yerlerinin en büyük sorunu ise ciddi bir su kıtlığı yaşanmasıydı. Sultan I. Mahmud, bu büyüyen su ihtiyacını kalıcı olarak çözmek amacıyla büyük bir su projesi başlattı. Belgrad Ormanları ve çevresindeki su kaynaklarından toplanan sular, devasa kemerler ve su yolları kullanılarak bugünkü meydanın bulunduğu tepeye kadar getirildi.

İşte Taksim adı, tam olarak bu noktada devreye giren tarihi 'maksem' binasından geliyor. Meydandaki caminin hemen yanında bulunan, sekizgen mimarisiyle dikkat çeken o tarihi taş yapı, aslında Belgrad Ormanı'ndan gelen ana su hattının şehre dağıtıldığı yerdir. Projeye göre buraya ulaşan su; Galata, Beyoğlu, Tophane, Kasımpaşa ve Beşiktaş gibi çevre semtlere paylaştırılıyordu. Arapça bir kelime olan ve 'bölüştürmek, dağıtmak, taksim etmek' anlamına gelen bu eylem, suyun dağıtıldığı yer olan maksem binasıyla bütünleşti. Zamanla halk arasında suların taksim edildiği bu bölgeye doğrudan 'Taksim' denmeye başlandı. Yani her gün önünden binlerce insanın geçtiği İstanbul'un en ünlü meydanı, ismini aslında 300 yıllık bir su dağıtım merkezinin işlevinden alıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
