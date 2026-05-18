Taksim Meydanı'nın Tarihi Hikayesi: I. Mahmud Dönemi Su Dağıtım Merkezi Maksem Binasının Bilinmeyen Öyküsü

İstanbul’un kalbi diyebileceğimiz, her gün milyonlarca insanın adımlarıyla yankılanan Taksim Meydanı, bugün sadece bir buluşma noktası değil, aynı zamanda şehrin hafızası. Yolların kesiştiği, kalabalıkların aktığı bu devasa alan, yüzyıllardır hem toplumsal olayların merkezi hem de İstanbul’un en canlı simgesi olma özelliğini koruyor. Şehre gelen her yerli ve yabancı turistin mutlaka yolunun düştüğü meydan, modern çehresinin altında devasa bir geçmişi saklıyor. Bugün Taksim denince akla ilk olarak eğlence, protesto, yürüyüş ve bitmek bilmeyen bir insan seli geliyor.

Meydanın bu hareketli ve politik yapısına rağmen, taşıdığı ismin arkasında aslında tamamen bambaşka, siyasetten uzak bir mühendislik ve hayrat hikayesi yatıyor. Turist Rehberi Şerif Yenen, Taksim’in hikayesini anlattı. Her gün önünden geçip fark etmediğimiz o taş binanın sırrını anlatan Yenen, pek çok kişiyi aydınlattı.