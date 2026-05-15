Didem Soydan'a Köşeyi Döndürten Yatırım Aracı! Unuttuğu Hesaptan Çıkan Serveti Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.05.2026 - 14:32

Ünlü model Didem Soydan, katıldığı bir programda yıllar önce unuttuğu ve sonradan kendisine büyük bir servet kazandıran Bitcoin yatırımının hikayesini paylaştı. Eski erkek arkadaşının yönlendirmesiyle Bitcoin yatırımı yapan ünlü modelin, cüzdan şifresini bulmak için günlerce uğraştığı ve sonunda karşılaştığı rakamla hayatının değiştiği ortaya çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Didem Soydan yıllar önce eski erkek arkadaşının tavsiyesi üzerine Bitcoin aldı.

Magazin ve moda dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü model Didem Soydan, nasıl Bitcoin zengini olduğunu anlattı. Umut Ceylan’ın YouTube’da yayınlanan 'No Filter' programına konuk olan Didem Soydan, kripto para piyasasının henüz bu kadar popüler olmadığı yıllarda yaptığı yatırımı anlattı. O dönemki sevgilisinin tavsiyesi üzerine harekete geçtiğini belirten ünlü model, 'O zamanki erkek arkadaşım bana Bitcoin'den bahsetmişti. Bana app'i indirtti. Bankadan parayı yolladım. Oraya koydum ve 10 gün sonra New York'a taşındım' dedi.

Bitcoin hesabının olduğunu unuttu. Kız kardeşi hesabı görünce "Abla zengin olduk" dedi.

Yatırım yaptıktan kısa süre sonra Türkiye'den ayrılan Soydan, yoğun iş temposu ve araya giren mesafeler nedeniyle bu yatırımı tamamen unuttu. Aradan yaklaşık 4 yıl geçtikten sonra bir arkadaş ortamında şans eseri kripto paralar üzerine hararetli bir tartışmaya denk geldiğini belirten Didem Soydan, Bitcoin'den bir servet kazandığını şu sözlerle anlattı:

'Aradan 4 sene geçti. 4 senenin sonunda arkadaşlarım hararetli bir şekilde şeyi konuşuyor; 'Ya kredi çekelim. Bitcoin çok artmış. Bitcoin diye bir şey var.' Ben de hiç unutmuyorum böyle yemek yiyorum. 'Ne dedin ya sen?' dedim. 'Bitcoin' dedi. Dedim benim Bitcoin'im var biliyor musun? Bana dedi ki 'ya saçmalama sen ne anlarsın?'

Kız kardeşimi aradım eski telefonumu bulup şarja taktırdım. Kız kardeşim Bitcoin hesabımı açtı ve 'Abla zengin olduk' dedi.

O bizim markamız için birçok yatırımımıza sebep oldu. Pandemide hep beraber bizi geçindirdi. Bizi namerde muhtaç etmedi. Hem bana hem de birçok arkadaşıma ne şanslıyım ki destek olmamı sağladı. İlerde emekliliğimiz için yer almamızı sağladı.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
