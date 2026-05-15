Didem Soydan'a Köşeyi Döndürten Yatırım Aracı! Unuttuğu Hesaptan Çıkan Serveti Açıkladı

Yatırım yaptıktan kısa süre sonra Türkiye'den ayrılan Soydan, yoğun iş temposu ve araya giren mesafeler nedeniyle bu yatırımı tamamen unuttu. Aradan yaklaşık 4 yıl geçtikten sonra bir arkadaş ortamında şans eseri kripto paralar üzerine hararetli bir tartışmaya denk geldiğini belirten Didem Soydan, Bitcoin'den bir servet kazandığını şu sözlerle anlattı:

'Aradan 4 sene geçti. 4 senenin sonunda arkadaşlarım hararetli bir şekilde şeyi konuşuyor; 'Ya kredi çekelim. Bitcoin çok artmış. Bitcoin diye bir şey var.' Ben de hiç unutmuyorum böyle yemek yiyorum. 'Ne dedin ya sen?' dedim. 'Bitcoin' dedi. Dedim benim Bitcoin'im var biliyor musun? Bana dedi ki 'ya saçmalama sen ne anlarsın?'

Kız kardeşimi aradım eski telefonumu bulup şarja taktırdım. Kız kardeşim Bitcoin hesabımı açtı ve 'Abla zengin olduk' dedi.

O bizim markamız için birçok yatırımımıza sebep oldu. Pandemide hep beraber bizi geçindirdi. Bizi namerde muhtaç etmedi. Hem bana hem de birçok arkadaşıma ne şanslıyım ki destek olmamı sağladı. İlerde emekliliğimiz için yer almamızı sağladı.'