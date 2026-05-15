Hepsi’nin “Tempo”sunu Söylediler: Türkiye'nin Yeni Kız Grubu AURA Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2026 - 14:00

Manifest, kısa sürede yalnızca Türkiye’nin değil sosyal medyanın da en büyük müzik fenomenlerinden biri haline geldi. “Snap”, “Amatör”, “Başrol Sensin” ve son olarak Ajda Pekkan iş birliğiyle çıkardıkları “Hileli” sayesinde global listelerde bile ses getiren grup, genç kuşağın en büyük pop hareketlerinden biri olarak görülüyor. 

Manifest’in açtığı bu yol sonrası müzik dünyasında yeni kız grubu projeleri peş peşe gelmeye başladı. Şimdi ise tüm dikkatler, piyasaya oldukça iddialı bir giriş yapan yeni grup AURA’ya çevrildi. Özellikle lansman gecesinde sergiledikleri enerjik “Tempo” performansı sosyal medyada gündem oldu.

Manifest, aylar süren yoğun kamp süreci, disiplinli dans eğitimleri ve sahne performanslarıyla daha çıkış yapmadan büyük bir merak uyandırmıştı. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat’tan oluşan grup, “Zamansızdık” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış; ardından “Snap”, “Amatör”, “Başrol Sensin” ve “Daha İyi” gibi hitlerle milyonlarca dinlenmeye ulaşmıştı. Özellikle sahne enerjileri, kusursuz koreografileri ve global standartlardaki prodüksiyonları sayesinde genç kuşağın en büyük müzik hareketlerinden biri haline gelen Manifest, son olarak Ajda Pekkan ile çıkardıkları “Hileli” şarkısıyla dünya listelerinde bile ses getirmeyi başardı.

Manifest’in açtığı yoldan ilerleyen yeni nesil girlband furyasına şimdi ise yepyeni bir grup dahil oldu: AURA!

Dört profesyonel dansçı ve vokalistten oluşan grup, daha çıkış yapmadan sosyal medyada büyük merak uyandırmıştı. Aslı Göztaşı, Esra Mutlu, Suzy Roumenov ve Meri Aslan’dan oluşan AURA; kendilerini yalnızca bir müzik grubu değil, “ateş, hava, su ve toprak” elementlerini temsil eden bir oluşum olarak tanımlıyor. Özellikle 2000’ler Türkçe pop estetiğini Z kuşağı enerjisiyle harmanlayan konseptleri dikkat çekmişti.

Ve geçtiğimiz gece düzenlenen lansman partisinde yaptıkları performans sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı!

Grup, Türkiye’nin efsanevi kız gruplarından Hepsi’nin unutulmaz hitlerinden “Tempo”yu yeniden yorumladı. Modern düzenleme, koreografi ve sahne enerjisiyle performans kısa sürede X'te gündem oldu.

Türkiye'nin yeni kız grubu AURA'nın ilk şarkısı ‘YUH!’ yayınlandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
