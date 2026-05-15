Sıla’nın Belirgin Karın Kasları Estetik İddiaları Doğurdu!

Güçlü sesi, derin şarkı sözleri ve duygusal besteleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı; “Vaziyetler”, “Kafa”, “Alain Delon”, “Yan Benimle”, “Mesela” ve “Yoruldum” gibi sayısız hit parçayla kariyerini zirveye taşımıştı. Özellikle duygusal şarkı sözleri ve duruşuyla pop müzik dünyasında kendine çok farklı bir yer açan Sıla, yıllardır hem müzik listelerinin hem de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Son dönemde ise sanatçı yalnızca müzik projeleriyle değil, geçirdiği büyük imaj değişimiyle de dikkat çekiyor. Yeni albümü “Kafa Yüksek Kalp Kırık” ile geri dönen Sıla, “Kötü Kötü”, “Hayran” ve İlker Kaleli ile yaptığı “Mesela” düetiyle yine büyük ses getirmişti. Yoğun konser temposuna ara vermeden devam eden sanatçı; Antalya, Diyarbakır ve Harbiye Açıkhava konserleriyle hayranlarını buluşturmaya hazırlanırken, kulis görüntüleri ve sahne videoları sosyal medyada olay yarattı.

Özellikle son aylarda paylaşılan yakın plan görüntülerde Sıla’nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Geçmişte burun estetiği yaptırdığını açıkça dile getiren ve botoksa tamamen karşı olmadığını söyleyen sanatçının; daha belirgin çene hattı, keskinleşen yüz hatları, dolgun dudakları ve gergin cildi sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. X başta olmak üzere birçok platformda kullanıcılar, sanatçının yeni imajını İrem Derici’ye benzetmeye başladı. Özellikle makyaj tercihleri ve yüzündeki belirgin değişim sonrası “Adeta İrem Derici’ye dönüşmüş” yorumları kısa sürede gündem olmuştu.