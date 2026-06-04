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Beklenen Buluşmalardan Geç Kalma Bahanelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Beklenen Buluşmalardan Geç Kalma Bahanelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.06.2026 - 17:11
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım perşembe günü kimler şakalarıyla güldürürken etkileşime doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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İyi dostlar biriktirmek...

İyi dostlar biriktirmek...
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Öğrenmenin yaşı yok...

Öğrenmenin yaşı yok...
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Olmadı...

Olmadı...
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Foto olmasa kimse inanmaz...

Foto olmasa kimse inanmaz...
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Dil önemli.

Dil önemli.
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Hem de harıl harıl...

Hem de harıl harıl...
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Efsane bir diyalog...

Efsane bir diyalog...
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Mümkün...

Mümkün...
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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