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Çabalayan Erkek Tipine Verdikleri Örneklerle Güldüren Kişiler

Çabalayan Erkek Tipine Verdikleri Örneklerle Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.06.2026 - 15:31
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Bir ilişkiye emek vermek çaba göstermek önemlidir. Tabii ayarını kaçırmamak şartıyla. Tabii oldukça kompleks olan ilişkilerde çabanın veya çabasızlığın sınırlarını çizmek de oldukça sorunlu bir alan. Bir X kullanıcısı da paylaşımıyla yıllardır tartışılan bu konuyu yeniden alevlendirdi.

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İyi ve kötü anlamda...

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Pek çok örnek geldi!

Pek çok örnek geldi!
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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