Çabalayan Erkek Tipine Verdikleri Örneklerle Güldüren Kişiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir ilişkiye emek vermek çaba göstermek önemlidir. Tabii ayarını kaçırmamak şartıyla. Tabii oldukça kompleks olan ilişkilerde çabanın veya çabasızlığın sınırlarını çizmek de oldukça sorunlu bir alan. Bir X kullanıcısı da paylaşımıyla yıllardır tartışılan bu konuyu yeniden alevlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İyi ve kötü anlamda...
Pek çok örnek geldi!
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın