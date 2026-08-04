Manifest Budur! Çocukluk Aşkı Daniel Radcliffe Olan Kadın Yıllar Sonra Evlendiği Eşini Paylaştı

Çocukluk dönemi hayalleri ve hevesleri, büyüdükçe yerini bambaşka gerçeklere bıraksa da bazen hayat karşımıza inanılmaz tesadüfler çıkarabiliyor. Özellikle ergenlik yıllarında hayranı olunan ünlü isimler, ilerideki eş seçimlerimizde veya beğeni algılarımızda farkında olmadan belirleyici bir rol üstlenebiliyor.
Sosyal medyada bir kadın, 'Çocukluk aşkım vs Eşim' (My childhood crush VS my husband) akımına katıldığı eğlenceli bir video paylaştı. Paylaşımı yapan kullanıcı, gençlik yıllarında Harry Potter karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen Daniel Radcliffe'e olan hayranlığını ve yıllar sonra hayatını birleştirdiği eşini yan yana getirdi. Ortaya çıkan benzerlik ise görenleri şaşırttı.
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