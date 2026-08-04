Manifest Budur! Çocukluk Aşkı Daniel Radcliffe Olan Kadın Yıllar Sonra Evlendiği Eşini Paylaştı

Bildiğiniz üzere sosyal medyada pek çok manifest videosu mevcut. İnsanların nasıl biriyle birlikte olmak istediğini en ince detayıyla hayal etmesi gerektiği, bu şekilde o kişiyi hayatına çekebileceği söyleniyor. Aynı gözlük tarzı, benzer yüz hatları ve gülüşüyle dikkat çeken eşini gören sosyal medya kullanıcıları durumu şaşkınlıkla karşıladı. Birçok kişi 'İnsan gerçekten neyi çok isterse veya neye odaklanırsa hayatına onu çekiyor' yorumlarında bulunurken, bu durumu hayal etme gücünün (manifesting) en somut örneği olarak değerlendirdi.