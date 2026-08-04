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Manifest Budur! Çocukluk Aşkı Daniel Radcliffe Olan Kadın Yıllar Sonra Evlendiği Eşini Paylaştı

Manifest Budur! Çocukluk Aşkı Daniel Radcliffe Olan Kadın Yıllar Sonra Evlendiği Eşini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2026 - 21:24 Son Güncelleme: 04.08.2026 - 21:34

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Çocukluk dönemi hayalleri ve hevesleri, büyüdükçe yerini bambaşka gerçeklere bıraksa da bazen hayat karşımıza inanılmaz tesadüfler çıkarabiliyor. Özellikle ergenlik yıllarında hayranı olunan ünlü isimler, ilerideki eş seçimlerimizde veya beğeni algılarımızda farkında olmadan belirleyici bir rol üstlenebiliyor.

Sosyal medyada bir kadın, 'Çocukluk aşkım vs Eşim' (My childhood crush VS my husband) akımına katıldığı eğlenceli bir video paylaştı. Paylaşımı yapan kullanıcı, gençlik yıllarında Harry Potter karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen Daniel Radcliffe'e olan hayranlığını ve yıllar sonra hayatını birleştirdiği eşini yan yana getirdi. Ortaya çıkan benzerlik ise görenleri şaşırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/ana.and.and...
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Manifest budur!

Manifest budur!

Bildiğiniz üzere sosyal medyada pek çok manifest videosu mevcut. İnsanların nasıl biriyle birlikte olmak istediğini en ince detayıyla hayal etmesi gerektiği, bu şekilde o kişiyi hayatına çekebileceği söyleniyor. Aynı gözlük tarzı, benzer yüz hatları ve gülüşüyle dikkat çeken eşini gören sosyal medya kullanıcıları durumu şaşkınlıkla karşıladı. Birçok kişi 'İnsan gerçekten neyi çok isterse veya neye odaklanırsa hayatına onu çekiyor' yorumlarında bulunurken, bu durumu hayal etme gücünün (manifesting) en somut örneği olarak değerlendirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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