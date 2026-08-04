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Rolü İçin Çarşafa Girdi: Aybüke Pusat'ın Yeni Filminden İlk Kareler Yayınlandı

Rolü İçin Çarşafa Girdi: Aybüke Pusat'ın Yeni Filminden İlk Kareler Yayınlandı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.08.2026 - 20:52
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aybüke Pusat'ın hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı En Mutlu Günümde filminden ilk kareler yayınlandı. Rolü için çarşaf giyen başarılı oyuncunun bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olması şimdiden büyük merak uyandırdı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Aybüke Pusat, kariyerindeki zorlu dönemin ardından yeni bir sayfa açıyor.

Aybüke Pusat, kariyerindeki zorlu dönemin ardından yeni bir sayfa açıyor.

Güzelliğiyle dikkat çektiği Miss Turkey yarışmasının ardından oyunculuğa adım atan Aybüke Pusat, kısa sürede ekranların en sevilen kadın oyuncularından biri haline geldi. Medcezir, O Hayat Benim, Söz, Her Yerde Sen ve son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan başarılı oyuncu, özellikle 'Neslihan Tuna' karakteriyle uzun süre adından söz ettirdi.

Ancak Pusat'ın kariyeri geçtiğimiz yıl yalnızca oyunculuğuyla değil, sosyal medya paylaşımı nedeniyle de gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan boykot çağrısına destek veren bir paylaşımı yeniden paylaşan oyuncu, bu paylaşımın ardından TRT tarafından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. 

Karar uzun süre kamuoyunda tartışılırken, Aybüke Pusat dizideki kalan sahnelerini tamamlayarak projeye veda etti. O dönemde birçok teklif aldığı konuşulsa da yeni adresi uzun süre netleşmedi. Daha sonra NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu, sezon finaliyle birlikte bu projeye de veda etti. Şimdi ise kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Üstelik bu kez sadece başrol değil, yapımcı koltuğunda da oturuyor!

Üstelik bu kez sadece başrol değil, yapımcı koltuğunda da oturuyor!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Aybüke Pusat'ın yeni adresi, bağımsız sinema filmi En Mutlu Günümde oldu. Ancak bu proje oyuncu için sıradan bir film olmanın çok ötesinde! Çünkü Pusat, ilk kez yalnızca kamera önünde değil, kamera arkasında da sorumluluk üstlenerek filmin yapımcılığını da üstlendi. Senaryosunu ve yönetmenliğini Erkan Tunç'un kaleme aldığı yapım, çekimlerini geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da tamamladı ve ilk olarak uluslararası festival yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor. 

Filmde Aybüke Pusat'a Halil Babür eşlik ediyor. Pusat'ın Nesrin, Halil Babür'ün ise Ercan karakterine hayat verdiği hikayede Reha Özcan, Elit Andaç Çam, Erşan Utku Ölmez, Arın Kuşaksızoğlu ve Ebru Aytürk de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Hikaye; bir cemaatin yönlendirmesiyle birbirlerini hiç tanımadan evlendirilen Nesrin ve Ercan'ın zamanla birbirlerine yaklaşmasını, ancak bu yakınlaşmanın onları çok daha karanlık sırlarla yüz yüze bırakmasını konu alıyor. 

İnanç, itaat, sessizlik ve ihanet ekseninde ilerleyen film, klasik bir aşk hikayesinden çok daha derin bir psikolojik hesaplaşmayı izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

İlk kareler yayınlandı! Aybüke Pusat rolü için çarşafa girdi.

İlk kareler yayınlandı! Aybüke Pusat rolü için çarşafa girdi.

Filmden yayınlanan ilk kareler ise sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden oldukça farklı bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aybüke Pusat'ın, filmde çarşaflı görüntüsü dikkat çekti. Paylaşılan karelerde Pusat'ın hayat verdiği Nesrin karakterinin içine kapanık, sessiz ama güçlü hikayesine dair ilk ipuçları da verilmiş oldu.

Özellikle Aybüke Pusat'ın çarşaflı hali ve Halil Babür'le aynı karede yer aldığı sahneler, filmin atmosferine dair merakı artırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı oyuncunun cesur rol tercihine dikkat çekerken, farklı bir karaktere hayat verecek olmasını heyecan verici bulduğunu dile getirdi. Filmde aşkın en masum haliyle ihanetin en yıkıcı yüzünün aynı hikâyede buluşacağı belirtildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre En Mutlu Günümde, festival yolculuğunu tamamladıktan sonra izleyiciyle buluşacak. Aybüke Pusat ise hem yapımcı hem de başrol oyuncusu olarak kariyerinin en farklı deneyimlerinden birine imza atacak.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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