Rolü İçin Çarşafa Girdi: Aybüke Pusat'ın Yeni Filminden İlk Kareler Yayınlandı

Güzelliğiyle dikkat çektiği Miss Turkey yarışmasının ardından oyunculuğa adım atan Aybüke Pusat, kısa sürede ekranların en sevilen kadın oyuncularından biri haline geldi. Medcezir, O Hayat Benim, Söz, Her Yerde Sen ve son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan başarılı oyuncu, özellikle 'Neslihan Tuna' karakteriyle uzun süre adından söz ettirdi.

Ancak Pusat'ın kariyeri geçtiğimiz yıl yalnızca oyunculuğuyla değil, sosyal medya paylaşımı nedeniyle de gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan boykot çağrısına destek veren bir paylaşımı yeniden paylaşan oyuncu, bu paylaşımın ardından TRT tarafından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Karar uzun süre kamuoyunda tartışılırken, Aybüke Pusat dizideki kalan sahnelerini tamamlayarak projeye veda etti. O dönemde birçok teklif aldığı konuşulsa da yeni adresi uzun süre netleşmedi. Daha sonra NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu, sezon finaliyle birlikte bu projeye de veda etti. Şimdi ise kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.