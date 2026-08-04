Rolü İçin Çarşafa Girdi: Aybüke Pusat'ın Yeni Filminden İlk Kareler Yayınlandı
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aybüke Pusat'ın hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı En Mutlu Günümde filminden ilk kareler yayınlandı. Rolü için çarşaf giyen başarılı oyuncunun bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olması şimdiden büyük merak uyandırdı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aybüke Pusat, kariyerindeki zorlu dönemin ardından yeni bir sayfa açıyor.
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Üstelik bu kez sadece başrol değil, yapımcı koltuğunda da oturuyor!
İlk kareler yayınlandı! Aybüke Pusat rolü için çarşafa girdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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