Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Romantik Aşk Kaçamağı Dikkat Çekti!
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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, yaz tatili için rotalarını Fethiye'nin gözde noktalarından Faralya'ya çevirdi. Gün batımında el ele verdikleri romantik pozlar ve aşk dolu paylaşımları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, ünlü çift takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyon dünyasının başarılı oyuncuları arasında gösterilen Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, son yıllarda hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.
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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın birlikteliği ilk kez 2024 yılının ilk aylarında ortaya çıkmış, çift kısa süre sonra ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla da doğrulamıştı.
Yoğun geçen sezonun ardından yaz tatili için Fethiye'nin eşsiz doğasıyla öne çıkan Faralya bölgesini tercih eden Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, romantik kaçamaklarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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