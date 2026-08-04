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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Romantik Aşk Kaçamağı Dikkat Çekti!

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Romantik Aşk Kaçamağı Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.08.2026 - 19:18
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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, yaz tatili için rotalarını Fethiye'nin gözde noktalarından Faralya'ya çevirdi. Gün batımında el ele verdikleri romantik pozlar ve aşk dolu paylaşımları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, ünlü çift takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyon dünyasının başarılı oyuncuları arasında gösterilen Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, son yıllarda hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Türk televizyon dünyasının başarılı oyuncuları arasında gösterilen Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, son yıllarda hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Oyunculuk kariyerine güzellik yarışmalarının ardından adım atan Birce Akalay, kısa sürede Yer Gök Aşk, Küçük Ağa, Siyah Beyaz Aşk, Babil, Mezarlık ve Kuş Uçuşu gibi birbirinden ses getiren yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan Mezarlık dizisinin yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkarak performansıyla yine tam not aldı.

Müzik eğitiminin ardından oyunculuğa yönelen Hakan Kurtaş ise Bir Çocuk Sevdim, Vatanım Sensin, Mucize Doktor, Baba ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettirdi. Oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de tanınan Kurtaş, son dönemin en dikkat çeken erkek oyuncularından biri olarak gösteriliyor. 

Kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş yakalayan ikili, bugün yalnızca başarılı projeleriyle değil, uyumlarıyla da magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında anılıyor.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın birlikteliği ilk kez 2024 yılının ilk aylarında ortaya çıkmış, çift kısa süre sonra ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla da doğrulamıştı.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın birlikteliği ilk kez 2024 yılının ilk aylarında ortaya çıkmış, çift kısa süre sonra ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla da doğrulamıştı.

Aralarındaki yaklaşık 10 yaş farkı nedeniyle ilk günlerde sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmış, ilişkileri magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.

Ancak zaman geçtikçe tüm bu yorumların yerini çiftin uyumu aldı. Birbirlerine verdikleri destek, birlikte katıldıkları davetler ve sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle takipçilerinin beğenisini kazanan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, kısa sürede 'en yakıştırılan ünlü çiftler' listelerinde anılmaya başladı. 

İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ama bunu abartılı bir şekilde de sergilemeyen ikili, doğal halleriyle hayranlarından tam not aldı. Özellikle birbirlerine yaptıkları romantik paylaşımlar, her seferinde sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum toplamayı başarıyor.

Yoğun geçen sezonun ardından yaz tatili için Fethiye'nin eşsiz doğasıyla öne çıkan Faralya bölgesini tercih eden Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, romantik kaçamaklarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yoğun geçen sezonun ardından yaz tatili için Fethiye'nin eşsiz doğasıyla öne çıkan Faralya bölgesini tercih eden Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, romantik kaçamaklarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ünlü çift, peş peşe paylaştıkları karelerle hem doğanın hem de baş başa geçirdikleri huzurlu anların tadını çıkardıklarını gözler önüne serdi.

Gün batımının büyüleyici manzarası eşliğinde deniz kenarında vakit geçiren ikili, kimi karelerde el ele yürürken, kimi karelerde ise göz göze romantik anlar yaşadı. Faralya'nın sakin atmosferinde doğayla iç içe bir tatil yapan çiftin denize girdikleri, iskelede gün batımını izledikleri ve baş başa keyifli vakit geçirdikleri anlar da paylaşımlara yansıdı. Aşk dolu kareler, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri, Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın paylaşımlarına 'Yazın en romantik çifti', 'Tam anlamıyla huzur', 'Aşk size çok yakışıyor' ve 'Masal gibi kareler' yorumlarını yağdırdı. Birlikte çıktıkları Faralya kaçamağından peş peşe paylaşım yapan ünlü çift, romantik tatil pozlarıyla sosyal medyada yine adından söz ettirmeyi başardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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