Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Romantik Aşk Kaçamağı Dikkat Çekti!

Oyunculuk kariyerine güzellik yarışmalarının ardından adım atan Birce Akalay, kısa sürede Yer Gök Aşk, Küçük Ağa, Siyah Beyaz Aşk, Babil, Mezarlık ve Kuş Uçuşu gibi birbirinden ses getiren yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan Mezarlık dizisinin yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkarak performansıyla yine tam not aldı.

Müzik eğitiminin ardından oyunculuğa yönelen Hakan Kurtaş ise Bir Çocuk Sevdim, Vatanım Sensin, Mucize Doktor, Baba ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettirdi. Oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de tanınan Kurtaş, son dönemin en dikkat çeken erkek oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş yakalayan ikili, bugün yalnızca başarılı projeleriyle değil, uyumlarıyla da magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında anılıyor.