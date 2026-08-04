Adana'da Balkonda Unutulan Terlik Sıcağın Etkisiyle 4 Numara Küçüldü

Yaz aylarında balkonda, plajda veya arabada bırakılan terliklerin çekmesi ya da deforme olması oldukça yaygın rastlanan bir durum. Özellikle EVA veya benzeri esnek polimer malzemelerden üretilen terlikler, yüksek ısıya karşı oldukça hassastır. EVA malzemesi, üretim aşamasında köpükleştirilerek hafif ve esnek bir yapıya kavuşturulur. Bu yapı, mikroskobik düzeyde hava kabarcıkları içerir. Güneş ışığına ve yüksek sıcaklığa doğrudan maruz kalan terlikteki bu hava kabarcıkları genleşir ve ardından malzemenin esnek polimer zincirleri gevşemeye başlar. Isı etkisiyle plastik malzeme sıkışır, kendi içine doğru büzüşür ve soğuduğunda bu yeni, küçülmüş formunda sertleşir. İşte bu yüzden 42 numara bir terlik, birkaç saat Adana sıcağında kaldığında 38 hatta 36 numaraya kadar gerileyebilir. Bu tür deformasyonların önüne geçmek için esnek plastik eşyaları doğrudan güneş ışığı alan alanlarda uzun süre bırakmamak gerekir.

Eriyen terlikleri kurtarmak için birkaç yöntem;

Kaynar Su Yöntemi

Ayağınıza iki ya da üç kat kalın spor çorap giyerek işe başlayın. Geniş bir tencereye su koyup kaynattıktan sonra küçülen terlikleri maşa yardımıyla kaynar suyun içine bırakın ve malzemenin iyice yumuşaması için yaklaşık 3 ila 5 dakika bekletin. Isınarak esnekleşen terliği sudan çıkarıp cildinizi yakmayacak kadar ılımasını bekledikten hemen sonra çoraplı ayağınıza giyin. Terlik ayağınızdayken tamamen soğuyup yeni formunu alana kadar yaklaşık 10-15 dakika ev içinde dolaşarak malzemenin esnemesini sağlayın.

Fön Makinesi Yöntemi

Ayağınıza yine kalın çoraplar giymeniz gerekir. Saç kurutma makinesini en yüksek sıcaklık ayarına getirip terliğin her tarafına eşit ısı gelecek şekilde yakın mesafeden 3 ila 5 dakika boyunca sıcak hava uygulayın. Terlik yumuşayıp esnek bir kıvama geldiğinde vakit kaybetmeden ayağınıza giyin ve malzeme tamamen soğuyana kadar adımlayarak genişlemesine yardımcı olun.

Kurutma Makinesi Yöntemi

Terlikleri doğrudan makineye atmak yerine yanmalarını önlemek için yanına hafif nemli iki adet havlu ekleyin. Makineyi orta veya yüksek ısı ayarında 3 ila 5 dakika çalıştırıp terliklerin yumuşamasını sağlayın. Kurutucudan çıkardığınız sıcak terlikleri hemen çoraplı ayağınıza giyerek soğuyana kadar ayağınızda tutun.