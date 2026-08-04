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Adana'da Balkonda Unutulan Terlik Sıcağın Etkisiyle 4 Numara Küçüldü

Adana'da Balkonda Unutulan Terlik Sıcağın Etkisiyle 4 Numara Küçüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2026 - 19:30

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülkemizin en sıcak illerinden biri olan Adana yine güneşle imtihan halinde. Kentte termometreler yüksek değerleri gösterirken, Adanalılar sıcakla mücadele etmek için birbirinden farklı yöntemlere başvuruyor. Ancak ne kadar önlem alınırsa alınsın, Adana sıcağının beklenmedik sürprizleri eşyalar üzerinde bile kendini gösterebiliyor.

Adana’da yaşayan bir kadın, eşinin balkonda unuttuğu plastik terliğin aşırı sıcak hava nedeniyle ne hale geldiğini gösterdi. Normalde 42 numara olan terliğin sıcak altında kalarak neredeyse 36 numara haline gelmesi, Adana'daki sıcakların boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi. 

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Peki sıcakta eriyen terlikleri eski haline getirmek mümkün mü?

Peki sıcakta eriyen terlikleri eski haline getirmek mümkün mü?

Yaz aylarında balkonda, plajda veya arabada bırakılan terliklerin çekmesi ya da deforme olması oldukça yaygın rastlanan bir durum. Özellikle EVA veya benzeri esnek polimer malzemelerden üretilen terlikler, yüksek ısıya karşı oldukça hassastır. EVA malzemesi, üretim aşamasında köpükleştirilerek hafif ve esnek bir yapıya kavuşturulur. Bu yapı, mikroskobik düzeyde hava kabarcıkları içerir. Güneş ışığına ve yüksek sıcaklığa doğrudan maruz kalan terlikteki bu hava kabarcıkları genleşir ve ardından malzemenin esnek polimer zincirleri gevşemeye başlar. Isı etkisiyle plastik malzeme sıkışır, kendi içine doğru büzüşür ve soğuduğunda bu yeni, küçülmüş formunda sertleşir. İşte bu yüzden 42 numara bir terlik, birkaç saat Adana sıcağında kaldığında 38 hatta 36 numaraya kadar gerileyebilir. Bu tür deformasyonların önüne geçmek için esnek plastik eşyaları doğrudan güneş ışığı alan alanlarda uzun süre bırakmamak gerekir.

Eriyen terlikleri kurtarmak için birkaç yöntem;

Kaynar Su Yöntemi

Ayağınıza iki ya da üç kat kalın spor çorap giyerek işe başlayın. Geniş bir tencereye su koyup kaynattıktan sonra küçülen terlikleri maşa yardımıyla kaynar suyun içine bırakın ve malzemenin iyice yumuşaması için yaklaşık 3 ila 5 dakika bekletin. Isınarak esnekleşen terliği sudan çıkarıp cildinizi yakmayacak kadar ılımasını bekledikten hemen sonra çoraplı ayağınıza giyin. Terlik ayağınızdayken tamamen soğuyup yeni formunu alana kadar yaklaşık 10-15 dakika ev içinde dolaşarak malzemenin esnemesini sağlayın.

Fön Makinesi Yöntemi

Ayağınıza yine kalın çoraplar giymeniz gerekir. Saç kurutma makinesini en yüksek sıcaklık ayarına getirip terliğin her tarafına eşit ısı gelecek şekilde yakın mesafeden 3 ila 5 dakika boyunca sıcak hava uygulayın. Terlik yumuşayıp esnek bir kıvama geldiğinde vakit kaybetmeden ayağınıza giyin ve malzeme tamamen soğuyana kadar adımlayarak genişlemesine yardımcı olun.

Kurutma Makinesi Yöntemi

Terlikleri doğrudan makineye atmak yerine yanmalarını önlemek için yanına hafif nemli iki adet havlu ekleyin. Makineyi orta veya yüksek ısı ayarında 3 ila 5 dakika çalıştırıp terliklerin yumuşamasını sağlayın. Kurutucudan çıkardığınız sıcak terlikleri hemen çoraplı ayağınıza giyerek soğuyana kadar ayağınızda tutun.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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