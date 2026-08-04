Adana'da Balkonda Unutulan Terlik Sıcağın Etkisiyle 4 Numara Küçüldü

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülkemizin en sıcak illerinden biri olan Adana yine güneşle imtihan halinde. Kentte termometreler yüksek değerleri gösterirken, Adanalılar sıcakla mücadele etmek için birbirinden farklı yöntemlere başvuruyor. Ancak ne kadar önlem alınırsa alınsın, Adana sıcağının beklenmedik sürprizleri eşyalar üzerinde bile kendini gösterebiliyor.
Adana’da yaşayan bir kadın, eşinin balkonda unuttuğu plastik terliğin aşırı sıcak hava nedeniyle ne hale geldiğini gösterdi. Normalde 42 numara olan terliğin sıcak altında kalarak neredeyse 36 numara haline gelmesi, Adana'daki sıcakların boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.
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Peki sıcakta eriyen terlikleri eski haline getirmek mümkün mü?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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