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Yapay Zeka Videoları ile Bilinen Nazmi Özdil Oğuzhan Koç ile Vivanz Eden'i Bir Araya Getirdi

Yapay Zeka Videoları ile Bilinen Nazmi Özdil Oğuzhan Koç ile Vivanz Eden'i Bir Araya Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2026 - 21:03 Son Güncelleme: 04.08.2026 - 21:05

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Son dönemde keşfetinizi salmayan o Japonca şarkıya artık hepimiz aşinayız. Oğuzhan Koç'un sesine olan inanılmaz benzerliği ile Türkiye keşfetinde yerini alan ve gelen etkileşimden dolayı neye uğradığını şaşıran sanatçı, Oğuzhan Koç'u tanımadığını belirtmişti. Pek çok kişi ikilinin yan yana geldiğini hayal etti haliyle. 

Yaptığı akılalmaz yapay zeka videoları ile yaratıcılığın sınırlarını zorlayan Nazmi Özdil, sosyal medya kullanıcılarının bu taleplerine sessiz kalmadı. Oğuzhan Koç ile Vivanz Eden' bir araya getiren Özdil, videoya hem kendi dahil oldu hem de süpriz isimleri dahil etti. Ortaya da muazzam bir düet çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dbn_rtvtnCv/
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Müzik dünyasının sınırları kalktı.

Müzik dünyasının sınırları kalktı.

Vivianz Eden'in şarkısı, hiçbir şey anlamasak da dilimize dolanmıştı. Üzerine bir de Beyonce dahil olunca, ortaya izlemeyi bırakamadığımız bir video çıktı. Videoya Oğuzhan Koç ve Vivianz Eden'den ne yorum geleceği ise merak konusu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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