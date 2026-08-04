Yapay Zeka Videoları ile Bilinen Nazmi Özdil Oğuzhan Koç ile Vivanz Eden'i Bir Araya Getirdi

Son dönemde keşfetinizi salmayan o Japonca şarkıya artık hepimiz aşinayız. Oğuzhan Koç'un sesine olan inanılmaz benzerliği ile Türkiye keşfetinde yerini alan ve gelen etkileşimden dolayı neye uğradığını şaşıran sanatçı, Oğuzhan Koç'u tanımadığını belirtmişti. Pek çok kişi ikilinin yan yana geldiğini hayal etti haliyle.

Yaptığı akılalmaz yapay zeka videoları ile yaratıcılığın sınırlarını zorlayan Nazmi Özdil, sosyal medya kullanıcılarının bu taleplerine sessiz kalmadı. Oğuzhan Koç ile Vivanz Eden' bir araya getiren Özdil, videoya hem kendi dahil oldu hem de süpriz isimleri dahil etti. Ortaya da muazzam bir düet çıktı.