Karol G Konserinde Gergin Anlar: Sahneye Atlayan Hayranı Ünlü Şarkıcıya Zor Anlar Yaşattı

Canlı performanslar, sanatçılar ile izleyicileri arasında unutulmaz bağların kurulduğu en özel anlar. Fakat büyük hayran kitlelerinin toplandığı dev konserler, beklenmedik sürprizlere de sahne olabiliyor. Özellikle dinlemeye gittikleri sanatçıya daha yakın olmak isteyen ya da kalabalığın dikkatini üzerinde toplamak isteyenler gereksiz hareketlerde bulunabiliyor.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Karol G, Toronto'da gerçekleştirdiği dev konserinde gerilim dolu anlar yaşadı. Konserin en hareketli anlarından birinde sahneye aniden fırlayan bir izleyici ünlü şarkıcıya zor anlar yaşattı. Güvenlikler şahsı güçlükle sahneden indirirken, Karol G şarkıya devam etmeye çalıştı. O anlar dinleyiciler tarafından kaydedildi.