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Karol G Konserinde Gergin Anlar: Sahneye Atlayan Hayranı Ünlü Şarkıcıya Zor Anlar Yaşattı

Karol G Konserinde Gergin Anlar: Sahneye Atlayan Hayranı Ünlü Şarkıcıya Zor Anlar Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2026 - 12:50

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Canlı performanslar, sanatçılar ile izleyicileri arasında unutulmaz bağların kurulduğu en özel anlar. Fakat büyük hayran kitlelerinin toplandığı dev konserler, beklenmedik sürprizlere de sahne olabiliyor. Özellikle dinlemeye gittikleri sanatçıya daha yakın olmak isteyen ya da kalabalığın dikkatini üzerinde toplamak isteyenler gereksiz hareketlerde bulunabiliyor. 

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Karol G, Toronto'da gerçekleştirdiği dev konserinde gerilim dolu anlar yaşadı. Konserin en hareketli anlarından birinde sahneye aniden fırlayan bir izleyici ünlü şarkıcıya zor anlar yaşattı. Güvenlikler şahsı güçlükle sahneden indirirken, Karol G şarkıya devam etmeye çalıştı. O anlar dinleyiciler tarafından kaydedildi.

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Önlemler artırılmalı!

Önlemler artırılmalı!

Canlı müzik etkinliklerinde sanatçıların ve izleyicilerin güvenliği, organizasyon ekiplerinin en büyük önceliği olması gerekirken, tarihten günümüze sahne istilaları kriz yaratmaya devam ediyor. Karol G'nin Toronto konserinde yaşanan olayda, bir hayranın barikatları aşarak sahneye tırmanması ve şarkıcıya ısrarla yakınlaşmak istemesi büyük bir güvenlik açığını tekrar gözler önüne serdi. Kolombiyalı yıldızın soğukkanlılığını koruyarak şarkısını söylemeye devam etmesi ve şovu kesmemesi hayranlarından büyük takdir topladı. Sosyal medya kullanıcıları organizasyon ekibine güvenlik önlemlerini acilen artırma çağrısında bulundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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