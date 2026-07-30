Evinde Ölü Bulunan Eren Kaşıkçı'nın Ölmeden Önce Çekilen Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Dün Kilyos’taki evinde ölü bulunan MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın son görüntüleri ortaya çıktı. Vefatından birkaç gün önce memleketi Tokat’ta gezerken çekilen görüntülerde görülen Eren’in her zamanki gibi keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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