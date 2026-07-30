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Evinde Ölü Bulunan Eren Kaşıkçı'nın Ölmeden Önce Çekilen Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Evinde Ölü Bulunan Eren Kaşıkçı'nın Ölmeden Önce Çekilen Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2026 - 07:47

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Dün Kilyos’taki evinde ölü bulunan MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın son görüntüleri ortaya çıktı. Vefatından birkaç gün önce memleketi Tokat’ta gezerken çekilen görüntülerde görülen Eren’in her zamanki gibi keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

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MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu.

MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu.

Kendisinden haber alamayan eşi bir yakınından yardım istedi. Eve giden yakını, kapının açılmaması üzerine sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Eve giren ekipler, Eren Kaşıkçı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. 

Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi tüm sevenlerini üzerken, MasterChef şampiyonunun son görüntüleri de ortaya çıktı. Vefatından kısa bir süre önce memleketi Tokat'a giden Eren, sokaklarda gezerken görüntülenmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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