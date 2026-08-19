Kiradan Kurtulmak İçin Otele Taşındılar: Ayda 47 Bin TL Tasarruf Ediyorlar

Eşinin çalışamaz hale gelmesi üzerine kendi temizlik şirketini işleten Maranda Bowers, aylık 2.300 dolar olan iki katlı müstakil evin kirasını tek başına karşılamakta zorlandı. Ailelerinin yanında geçirdikleri iki haftalık geçiş sürecinin ardından çift, çözümü uzun süreli otel konaklamasında buldu.

Altı aylık periyotlar halinde rezervasyon yaptıran çift, haftada 307 dolar ödeyerek altı mutfaklı ve tek yatak odalı bir otel odasında konaklıyor. Ödenen bu ücrete elektrik, su, internet, çöp ve otopark gibi tüm giderler dahil.