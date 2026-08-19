Kiradan Kurtulmak İçin Otele Taşındılar: Ayda 47 Bin TL Tasarruf Ediyorlar
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Maranda (47) ve John Bowers (40) çifti, hızla artan kira maliyetlerine sıra dışı bir çözüm buldu. Aylık 2.300 dolarlık kira yükünden kurtulmak isteyen çift, Kasım 2023’ten bu yana otel odasında yaşayarak yılda 12.000 dolar biriktirmeyi başardı.
İşte detaylar...
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Çiftin hayatı, John Bowers’ın iş yerinde geçirdiği kaza sonrası sağ elinin çelik bir kirişin altında ezilmesiyle değişti.
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Otel yaşamının finansal açıdan büyük bir esneklik sağladığını belirten Maranda Bowers, süreci şu sözlerle özetledi:
Otel odasında iki gözlü ocak ve tam boy buzdolabı bulunduğunu ifade eden Bowers, sürekli dışarıdan yemek yendiği algısının yanlış olduğunu vurguladı.
Çocukları büyüdüğü için artık büyük bir eve ihtiyaç duymadıklarını belirten çift, otelde biriktirdikleri parayla kendi arsalarını satın alıp üzerine "tiny house" (küçük ev) kurmayı hedefliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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