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Kiradan Kurtulmak İçin Otele Taşındılar: Ayda 47 Bin TL Tasarruf Ediyorlar

Kiradan Kurtulmak İçin Otele Taşındılar: Ayda 47 Bin TL Tasarruf Ediyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 18:21
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Maranda (47) ve John Bowers (40) çifti, hızla artan kira maliyetlerine sıra dışı bir çözüm buldu. Aylık 2.300 dolarlık kira yükünden kurtulmak isteyen çift, Kasım 2023’ten bu yana otel odasında yaşayarak yılda 12.000 dolar biriktirmeyi başardı.

İşte detaylar...

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Çiftin hayatı, John Bowers’ın iş yerinde geçirdiği kaza sonrası sağ elinin çelik bir kirişin altında ezilmesiyle değişti.

Çiftin hayatı, John Bowers’ın iş yerinde geçirdiği kaza sonrası sağ elinin çelik bir kirişin altında ezilmesiyle değişti.

Eşinin çalışamaz hale gelmesi üzerine kendi temizlik şirketini işleten Maranda Bowers, aylık 2.300 dolar olan iki katlı müstakil evin kirasını tek başına karşılamakta zorlandı. Ailelerinin yanında geçirdikleri iki haftalık geçiş sürecinin ardından çift, çözümü uzun süreli otel konaklamasında buldu.

Altı aylık periyotlar halinde rezervasyon yaptıran çift, haftada 307 dolar ödeyerek altı mutfaklı ve tek yatak odalı bir otel odasında konaklıyor. Ödenen bu ücrete elektrik, su, internet, çöp ve otopark gibi tüm giderler dahil.

Otel yaşamının finansal açıdan büyük bir esneklik sağladığını belirten Maranda Bowers, süreci şu sözlerle özetledi:

Otel yaşamının finansal açıdan büyük bir esneklik sağladığını belirten Maranda Bowers, süreci şu sözlerle özetledi:

'Depozito veya bir aylık peşinat ödeme derdi yok. Haftada 307 doları bir araya getirmek, her ay yüklü kira ve fatura ödemekten çok daha kolay. Suyu ya da klimayı açarken endişelenmiyorum. Son iki yılda ayda ortalama 1.000 dolar tasarruf ettik.'

Otel odasında iki gözlü ocak ve tam boy buzdolabı bulunduğunu ifade eden Bowers, sürekli dışarıdan yemek yendiği algısının yanlış olduğunu vurguladı.

Otel odasında iki gözlü ocak ve tam boy buzdolabı bulunduğunu ifade eden Bowers, sürekli dışarıdan yemek yendiği algısının yanlış olduğunu vurguladı.

Kendi yemeklerini odasında pişiren Bowers, hatta Şükran Günü ve Noel'de otel sakinlerinin yarısı için yemek hazırladığını belirtti. Paravanlarla kendine özel bir çalışma alanı da oluşturan Bowers, otel yönetiminin iki haftada bir temizlik ve günlük temiz çarşaf hizmeti sunduğunu ekledi.

Çocukları büyüdüğü için artık büyük bir eve ihtiyaç duymadıklarını belirten çift, otelde biriktirdikleri parayla kendi arsalarını satın alıp üzerine "tiny house" (küçük ev) kurmayı hedefliyor.

Çocukları büyüdüğü için artık büyük bir eve ihtiyaç duymadıklarını belirten çift, otelde biriktirdikleri parayla kendi arsalarını satın alıp üzerine "tiny house" (küçük ev) kurmayı hedefliyor.

Lüks bir yaşam sürmediklerini ancak bu yaşam tarzının getirdiği sadelikten memnun olduklarını belirten çift, bütçelerini büyük ev kiralarına yatırmak yerine seyahat etmeyi ve hayatın tadını çıkarmayı tercih ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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