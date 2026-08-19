Bahçe Uzmanlarına Göre Ağustos Sonunda Budanması Gereken 9 Bitki
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Yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken bahçenizdeki çok yıllık bitkilerin bakımı büyük önem taşıyor. Ancak bilinçsizce yapılan bir budama, bitkilerinize yarardan çok zarar verebilir. Çiçeklerin kuruyup büyümesini durduracağı döneme kadar tamamen toprağa sıfır kesilmemesi gerektiğini vurgulayan uzman bahçıvanlar Sam Niemann ve Bruce Hellerick, Ağustos sonu için doğru budama rehberini paylaştı.
Gelin birlikte bakalım...
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Ağustos Sonunda Budamanız Gereken 9 Bitki
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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