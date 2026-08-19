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Bahçe Uzmanlarına Göre Ağustos Sonunda Budanması Gereken 9 Bitki

Bahçe Uzmanlarına Göre Ağustos Sonunda Budanması Gereken 9 Bitki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 16:58
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Yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken bahçenizdeki çok yıllık bitkilerin bakımı büyük önem taşıyor. Ancak bilinçsizce yapılan bir budama, bitkilerinize yarardan çok zarar verebilir. Çiçeklerin kuruyup büyümesini durduracağı döneme kadar tamamen toprağa sıfır kesilmemesi gerektiğini vurgulayan uzman bahçıvanlar Sam Niemann ve Bruce Hellerick, Ağustos sonu için doğru budama rehberini paylaştı.

Gelin birlikte bakalım...

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Ağustos Sonunda Budamanız Gereken 9 Bitki

Ağustos Sonunda Budamanız Gereken 9 Bitki

Doğru budama teknikleriyle bu bitkilerde sonbahar öncesi yeniden çiçeklenme sağlayabilir ve bahçenizin düzenli görünmesini tutabilirsiniz:

  • Gündüz Zambakları: Çiçeklenme bittiğinde kuruyan sapları bitkinin tabanına kadar takip edin ve toprağın 5-7 cm üzerinden kesin.

  • Salvia (Adaçayı vb.): Yorgun görünen bitkinin üst üçte birlik kısmını keserek solmuş çiçekleri temizleyin; kökten kesmekten kaçının.

  • Kene Tohumu (Coreopsis): Görünümü bozulan bitkilerin üst üçte birini budayarak tazelenmesini sağlayın; formu düzgün olanları sonbahar sonuna bırakabilirsiniz.

  • Shasta Papatyası: Solmuş çiçeklerin altındaki sapı ikinci yaprağa kadar takip edip hemen altından kesin. Bu işlem yaklaşık bir ay sonra yeni çiçeklenmeyi tetikler.

  • Kedi Nanesi: Uzun, ince sapları çıkarıp bitkinin dıştaki 10-15 cm'lik kısmını budayarak sonbaharda tekrar açmasını sağlayın.

  • Dayanıklı Sardunyalar: Fazla büyümüş veya düzensiz dalları ana gövdeye kadar keserek yeni çiçek oluşumunu teşvik edin.

  • Kelebek Çalısı: Ölü çiçek saplarını arkasındaki 3. veya 4. yaprağa kadar takip edip keserek yan sürgünlerin gelişmesini sağlayın.

  • Güller: Solmuş çiçekleri temizlemek ve boyutu kontrol altına almak sonbaharda taze bir çiçeklenme dönemi başlatır.

  • Civanperçemi: Dağınık görünümü toplamak ve ikinci bir çiçeklenme dönemi elde etmek için solan kısımları budayın.

Ağustos Sonunda Kesinlikle Dokunmamanız Gereken 5 Bitki

Ağustos Sonunda Kesinlikle Dokunmamanız Gereken 5 Bitki

Bu dönemde yapılan yanlış bir kesim, bitkinin gelecek yılki çiçeklerini veya kök beslenmesini tamamen yok edebilir:

  • Ortancalar: Ağustos en ihtişamlı dönemleridir. Çiçekleri kış boyunca üzerinde bırakmak hem bitkiyi korur hem de görsel şölen sunar.

  • Kara Gözlü Papatyalar: Tam çiçeklenme döneminde olduklarından dokunulmamalı, budama işlemi ilkbahar başına bırakılmalıdır.

  • Leylaklar: Eski dallar üzerinde çiçek açarlar. Ağustos’ta budamak gelecek yılın çiçeklerini yok eder; budama ilkbaharda çiçeklenme biter bitmez yapılmalıdır.

  • Krizantemler (Kasımpatı): Sonbaharda açmaya hazırlandıklarından bu dönemde budanmazlar. Şekillendirme yaz başında yapılmalıdır.

  • Şakayıklar: Yeşil yapraklar enerjiyi köklere aktarır. Yapraklara kesinlikle dokunulmamalı, kurumuş saplar ancak ilkbahar başında topraktan 7.5 cm yukarıdan kesilmelidir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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