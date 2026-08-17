Klima ve Elektrik Gerektirmiyor: Yüzeyleri 12,9 Derece Serinleten Malzeme Geliştirildi

Dünya atmosferinde kızılötesi spektrumun 8 ila 13 mikrometre arasındaki bantta ısının hapsolmadan doğrudan uzaya kaçtığı bir pencere bulunuyor. Geliştirilen malzeme, bu aralıkta ısıyı verimli bir şekilde yayarken güneş ışığını da yüksek oranda yansıtarak, herhangi bir motor veya kompresör kullanmadan çevresindeki havadan daha soğuk kalmayı başarıyor.

Araştırma ekibi, kızılötesi ışınlarda ısı yayma özelliği yüksek olan poliviniliden florür (PVDF) polimerini tercih etti. Proje lideri Cristina Vicente, bu malzemenin ultraviyole radyasyona karşı dayanıklı olduğunu, suyu iterek kendi kendini temizleme özelliği sunduğunu ve dış etkenlere mukavemet gösterdiğini belirtti.