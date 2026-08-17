Klima ve Elektrik Gerektirmiyor: Yüzeyleri 12,9 Derece Serinleten Malzeme Geliştirildi
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İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) bünyesindeki Mikro ve Nanoteknoloji Enstitüsü (IMN-CNM) araştırmacıları, küresel soğutma krizine çare olabilecek çığır açıcı bir nanomalzeme geliştirdi. Elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan, yalnızca güneş radyasyonunu kullanarak ısıyı uzaya yayan bu polimer nanoyapı, binalarda, araçlarda ve elektronik cihazlarda klima kullanımına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.
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Fonksiyonel Nanölçekli Enerji Cihazları (FINDER) grubu tarafından yürütülen ve Nanophotonics dergisinde yayımlanan araştırma, "gündüz pasif radyatif soğutma" tekniğine dayanıyor.
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Geliştirmenin temel sırrı ise malzemenin nanometre ölçeğindeki tasarımında yatıyor.
Madrid'deki Tres Cantos tesislerinin çatısında gerçekleştirilen açık hava denemelerinde, malzeme ultraviyole ışık işlemine tabi tutulduktan sonra en sıcak ve güneşli günlerde kaplamasız yüzeye kıyasla 12,9°C'ye kadar daha serin kaldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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