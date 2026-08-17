Avrupa Güzeli Seçilerek Türkiye'ye Gurur Yaşatmıştı: Köyde Bambaşka Bir Hayat Kurdu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan Nazlı Deniz Kuruoğlu, podyumları ve ışıltılı şehir hayatını geride bıraktı. Balerinlikten akademik kariyerine kadar başarılarla dolu geçmişini geride bırakan Kuruoğlu, Kuşadası'nın Caferli Mahallesi'nde toprağa ve üretime dayalı yepyeni bir yaşam kurdu.
Gelin Kuruoğlu'nun yeni hayatına ve son haline birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gençlik yıllarında sanat dünyasına adım atan Nazlı Deniz Kuruoğlu, uzun yıllar bale eğitimi alarak sahnelerde boy gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Katıldığı güzellik yarışmasında gösterdiği başarıyla önce Türkiye'nin temsilcisi oldu, ardından katıldığı uluslararası organizasyonda 1982 Avrupa Güzeli (Miss Europe) unvanına layık görüldü.
Yıllarca süren ışıltılı hayatın ve şehir karmaşasının ardından, 2010 yılında radikal bir karar aldı.
Zeytinlikleriyle tek tek ilgilenen, hayvanlarının bakımını üstlenen ve kendi tarlasını eken Kuruoğlu, köy yaşamına kısa sürede uyum sağladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın