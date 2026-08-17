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Avrupa Güzeli Seçilerek Türkiye'ye Gurur Yaşatmıştı: Köyde Bambaşka Bir Hayat Kurdu

Avrupa Güzeli Seçilerek Türkiye'ye Gurur Yaşatmıştı: Köyde Bambaşka Bir Hayat Kurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 14:45
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1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan Nazlı Deniz Kuruoğlu, podyumları ve ışıltılı şehir hayatını geride bıraktı. Balerinlikten akademik kariyerine kadar başarılarla dolu geçmişini geride bırakan Kuruoğlu, Kuşadası'nın Caferli Mahallesi'nde toprağa ve üretime dayalı yepyeni bir yaşam kurdu.

Gelin Kuruoğlu'nun yeni hayatına ve son haline birlikte bakalım...

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Gençlik yıllarında sanat dünyasına adım atan Nazlı Deniz Kuruoğlu, uzun yıllar bale eğitimi alarak sahnelerde boy gösterdi.

Gençlik yıllarında sanat dünyasına adım atan Nazlı Deniz Kuruoğlu, uzun yıllar bale eğitimi alarak sahnelerde boy gösterdi.

Baledeki zarafeti ve yeteneğini akademik kariyerle de taçlandıran isim, dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Onu tüm Türkiye'nin ve hatta Avrupa'nın yakından tanımasını sağlayan kırılma noktası ise 1982 yılında yaşandı.

Katıldığı güzellik yarışmasında gösterdiği başarıyla önce Türkiye'nin temsilcisi oldu, ardından katıldığı uluslararası organizasyonda 1982 Avrupa Güzeli (Miss Europe) unvanına layık görüldü.

Katıldığı güzellik yarışmasında gösterdiği başarıyla önce Türkiye'nin temsilcisi oldu, ardından katıldığı uluslararası organizasyonda 1982 Avrupa Güzeli (Miss Europe) unvanına layık görüldü.

Türkiye'yi gururlandıran bu büyük başarının ardından spot ışıkları tamamen ona çevrildi. Podyumların en aranan yüzlerinden biri haline gelen Kuruoğlu, dönemin magazin ve medyasında zarafetiyle uzun süre gündemden düşmedi.

Ancak büyükşehir yaşamı, podyumların hızı ve metropolün tüketim odaklı düzeni zamanla Kuruoğlu için yerini farklı bir arayışa bıraktı.

Yıllarca süren ışıltılı hayatın ve şehir karmaşasının ardından, 2010 yılında radikal bir karar aldı.

Yıllarca süren ışıltılı hayatın ve şehir karmaşasının ardından, 2010 yılında radikal bir karar aldı.

Şöhretin ve büyük şehrin sunduğu imkanları bir kenara bırakan eski podyum kraliçesi, Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı, henüz bozulmamış doğasıyla bilinen Caferli Mahallesi'ne taşındı.

Köye yerleştikten sonra sadece şehirden kaçmakla kalmayan Kuruoğlu, doğrudan toprağın ve üretimin tam ortasına çekildi. Yılların balerini ve Avrupa Güzeli, tarlada çalışmayı, toprağı işlemeyi ve köy hayatının getirdiği tüm fiziksel zorlukları göğüslemeyi seçti.

Zeytinlikleriyle tek tek ilgilenen, hayvanlarının bakımını üstlenen ve kendi tarlasını eken Kuruoğlu, köy yaşamına kısa sürede uyum sağladı.

Zeytinlikleriyle tek tek ilgilenen, hayvanlarının bakımını üstlenen ve kendi tarlasını eken Kuruoğlu, köy yaşamına kısa sürede uyum sağladı.

Nazlı Deniz Kuruoğlu’nun Caferli’deki varlığı tek kişilik bir inziva hikayesinden çok daha fazlasına dönüştü. Köyün sosyal yapısına aktif olarak katılan Kuruoğlu, Caferli Guzzelleştirme ve Dayanışma Derneği'ni kurarak bölgede toplumsal bir dönüşüm başlattı.

Kendi kurduğu dernek çatısı altında özellikle üç ana konudaki projeleriyle dikkat çekiyor:

İlaçsız, doğaya zarar vermeyen ve sürdürülebilir tarım yöntemlerini köyde yaygınlaştırmak için çalışıyor. 

Köydeki kadınların ürettiği doğal ve el emeği ürünleri pazarlayabilmeleri için alan yaratıyor, kadınların ekonomik özgürleşmesine katkı sağlıyor.

Bölgenin doğal ve otantik yapısının korunması, betonlaşmanın önüne geçilmesi için çevre mücadelelerine liderlik ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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