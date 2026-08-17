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Farlar ve Ekranlar Hatalı Çıktı: Eylül Ayında Yüz Binlerce Araç Sahibine Mektup Gönderilecek

Farlar ve Ekranlar Hatalı Çıktı: Eylül Ayında Yüz Binlerce Araç Sahibine Mektup Gönderilecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 13:16
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Otomotiv dünyasının iki devi Tesla ve Toyota, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından tespit edilen güvenlik kusurları nedeniyle geniş kapsamlı geri çağırma kararları aldı. Yüz binlerce araç sahibini ilgilendiren kararlar kapsamında Eylül ayından itibaren bildirim mektupları gönderilmeye başlanacak.

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Tesla, kısa farlarının federal limitlerin üzerinde parlaklığa sahip olması nedeniyle toplam 20.349 adet aracını geri çağırdı.

Tesla, kısa farlarının federal limitlerin üzerinde parlaklığa sahip olması nedeniyle toplam 20.349 adet aracını geri çağırdı.

Şirket bir yıldır bu durumun 'önemsiz bir kusur' olduğunu savunsa da NHTSA’nın Temmuz ayındaki reddi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

  • Etkilenen Modeller: 2017-2023 yılları arasında üretilen 1.614 adet Model 3 ve 2020-2023 yılları arasında üretilen 18.735 adet Model Y.

  • Problem Ne? Federal standartlara göre kısa far yoğunluğunun üst bölgelerde sınır değeri 125 kandela iken, Tesla’nın Marelli üretimi farlarında bu değer %84 aşılarak 230,1 kandela olarak ölçüldü.

  • Fiziksel Parça Değişimi Olabilir: Tesla sorunun kablosuz bir yazılım güncellemesiyle mi yoksa parçaların fiziken değiştirilmesiyle mi çözüleceğini henüz açıklamadı. Fiziksel değişim, şirket için yüksek maliyet anlamına geliyor.

  • Mektuplar Eylül'de: Araç sahiplerine 15 Eylül’e kadar resmi bilgilendirme mektubu gönderilecek.

Japon otomotiv devi Toyota ise gösterge paneli ekranlarında yaşanan bir yazılım arızası nedeniyle ABD’de tam 508.354 aracını geri çağırma kararı aldı.

Japon otomotiv devi Toyota ise gösterge paneli ekranlarında yaşanan bir yazılım arızası nedeniyle ABD’de tam 508.354 aracını geri çağırma kararı aldı.

  • Etkilenen Modeller: Belirli 2025-2026 model Camry Hybrid araçlar.

  • Risk Büyüklüğü: Araç çalıştırıldığında ekranda oluşan arıza; dörtlü flaşörleri, sinyalleri, emniyet kemeri uyarı sistemini ve akıllı anahtar hatırlatıcısını devre dışı bırakabiliyor.

  • Çözüm: Toyota bayileri, kaza riskini artıran bu hata için ekran yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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