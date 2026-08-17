Farlar ve Ekranlar Hatalı Çıktı: Eylül Ayında Yüz Binlerce Araç Sahibine Mektup Gönderilecek
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Otomotiv dünyasının iki devi Tesla ve Toyota, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından tespit edilen güvenlik kusurları nedeniyle geniş kapsamlı geri çağırma kararları aldı. Yüz binlerce araç sahibini ilgilendiren kararlar kapsamında Eylül ayından itibaren bildirim mektupları gönderilmeye başlanacak.
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Tesla, kısa farlarının federal limitlerin üzerinde parlaklığa sahip olması nedeniyle toplam 20.349 adet aracını geri çağırdı.
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Japon otomotiv devi Toyota ise gösterge paneli ekranlarında yaşanan bir yazılım arızası nedeniyle ABD’de tam 508.354 aracını geri çağırma kararı aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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