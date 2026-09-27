Misafir Ağırlamak Sanattır! Kusursuz Bir Sofra Düzeni Nasıl Kurulur Anlatıyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Misafir çağırırken yapılacak işler bitmez. Ev temizlemesi, ortalığı toparlaması, yemesi içmesi derken bir de sofra düzenine dikkat etmek gerekir. Üstelik misafir çevrenizi her ne kadar yakın arkadaş grubu oluştursa da servise özen göstermek herkes için değerlidir. İster önemli bir akşam yemeğinde isterseniz de enerjik bir maç buluşmasında servise dikkat etmeniz, sizin mutfaktaki becerinizi pekiştirir. Bazen birkaç temel noktayı bilmek bile masanızın esas güzelliğini ortaya çıkarabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Önce menüyü belirleyin.
2. Ana yemeği merkeze koyun.
3. Çatalı sola, bıçak ve kaşığı sağa koyun.
4. Birden fazla çatal-bıçak varsa dışarıdan içeriye ilerleyin.
5. Bardakları sağ üst tarafa koyun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Masanın ortasını süslerken karşıdakini kaybetmeyin.
7. Servis tabaklarına en baştan yer açın.
8. Her parçayı aynı kullanmamaya çalışın.
9. Aydınlatmaya önem verin.
10. Peçete ve servisle farkınızı yansıtın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. En önemlisi, sofrayı fazla ciddiye almayın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın