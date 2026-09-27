Misafir Ağırlamak Sanattır! Kusursuz Bir Sofra Düzeni Nasıl Kurulur Anlatıyoruz!

Sofranız çok güzel olsa da bazen çok sert veya yanlış bir ışık tüm güzelliği bozar. Bu nedenle aydınlatmaya da önem vermeniz gerekir. Eğer masanın üzerinde sert ve beyaz bir ışık varsa o yemekten çok keyif almanız da mümkün olmayabilir. Bunun yerine yumuşak, sıcak ve sarı ışık veren apliklerden faydalanabilir veya masaya yer yer mum lambası veya pilli led ışık yerleştirebilirsiniz.