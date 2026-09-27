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Misafir Ağırlamak Sanattır! Kusursuz Bir Sofra Düzeni Nasıl Kurulur Anlatıyoruz!

etiket Misafir Ağırlamak Sanattır! Kusursuz Bir Sofra Düzeni Nasıl Kurulur Anlatıyoruz!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
27.09.2026 - 13:01
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Misafir çağırırken yapılacak işler bitmez. Ev temizlemesi, ortalığı toparlaması, yemesi içmesi derken bir de sofra düzenine dikkat etmek gerekir. Üstelik misafir çevrenizi her ne kadar yakın arkadaş grubu oluştursa da servise özen göstermek herkes için değerlidir. İster önemli bir akşam yemeğinde isterseniz de enerjik bir maç buluşmasında servise dikkat etmeniz, sizin mutfaktaki becerinizi pekiştirir. Bazen birkaç temel noktayı bilmek bile masanızın esas güzelliğini ortaya çıkarabilir.

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1. Önce menüyü belirleyin.

Kuracağınız sofranın dekorasyonu doğrudan menünün kendisiyle ilgilidir. Bu yüzden işe her zaman menüden başlayın ve yemeklere daha sonra geçin. Menünüzdeki ürünlere göre sofranızda neler olayacağını daha kolay belirleyebilirsiniz. Örneğin; çorba yoksa kaşığa, başlangıç yoksa ekstra çatal bıçağa gerek olmayabilir.

2. Ana yemeği merkeze koyun.

Sofranın geri kalanını yerleştirmenin en kolay yolu ana yemek tabağından başlamaktır. Sofrada en çok yer kapalayacak bu ürünün tam merkeze ve herkesin ulaşabileceği bir yere konması gerekir. Böylece onun yanına diğer tabakları yerleştirerek sofra düzenini daha kolay planlayabilirsiniz.

3. Çatalı sola, bıçak ve kaşığı sağa koyun.

Bir sofrayı en şık gösteren detaylardan biri kesinlikle çatal, bıçak ve kaşık düzenidir. Klasik sofra düzeninde çatal her zaman sola, bıçak ve kaşıksa sağa yerleşir. Ayrıca bıçağın keskin tarafının tabağa dönük olması gibi ufak dokunuşlar da sofranın özenli görünmesini sağlar.

4. Birden fazla çatal-bıçak varsa dışarıdan içeriye ilerleyin.

Sofradaki başlangıç ve ana yemek gibi farklı aşamalarda kullanılan çatal-bıçak da farklı olmalıdır. Bu noktada yerleşim yaparken her zaman dıştan içe ilerlemek, size avantaj sağlar. En dışa en önce kullanılacakları koymanız gerekir. Çünkü yemek ilerledikçe kirli takımları kaldırır ve ana yemeğe geldiğinizde en içteki takıma ulaşmış olursunuz. Bunu bu şekilde kodlamak kafa karışıklıklarını önleyebilir.

5. Bardakları sağ üst tarafa koyun.

Su bardağı ve diğer meşrubat bardakları genellikle tabağın sağ üst kısmında durur. Kullanılacak başka bardaklar varsa bunları da aynı bölgede düzenleyerek sofranıza şık görünüm kazandırabilirsiniz. Ama sırf sofra dolu görünsün diye kullanılmayacak bardakları da yan yana yığmanız gerekmez. Hatta her zaman sadelik en güzelidir.

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6. Masanın ortasını süslerken karşıdakini kaybetmeyin.

Sofra hazırlarken çiçekler, şamdanlar veya diğer dekoratif ürünler de plana dahil olur. Ama sırf sofrada güzel duracak diye masanın ortasına gelip kocaman çiçek aranjmanları koymak hiç pratik değildir. Bir kere insanların birbirini görmesini veya yemeğe ulaşmasını engeller. Bu yüzden süsleme konusunda işlevselliğe odaklanmanız gerekir. Koyacağınız birkaç mum, çiçek ya da vazonun alanı kapatmadığından emin olursanız yemeğin keyfine de daha çok varırsınız.

7. Servis tabaklarına en baştan yer açın.

Masa hazırlarken en sık unutulan şeylerden biri de masaya sonradan eklenecek yemeklerdir. Bu nedenle diğer her şeyi yerleştirirken soğuk servis edilecek mezelere, salatalara ya da ekmeklere de yer açmanız gerekir. Aksi halde kurduğunuz sofrayı o an gelince baştan düzenlemek zorunda kalabilirsiniz.

8. Her parçayı aynı kullanmamaya çalışın.

Bazen bir sofranın güzelliği, tek bir elden çıkmış gibi görünmesinden kaynaklanmaz. Hatta farklı tabaklar, bardaklar ya da sandalyeler bile o masanın samimiyetini gösterebilir. Bu nedenle birbiriyle uyumlu parçalar kullanmak isteseniz bile bunun bir zorunluluk olmadığını fark etmeye çalışın. Zaten fazla kusursuzluk aşırı katı ve resmi bir kraliyet sofrasını andırabilir. Ama en keyifli anılar sıcak ve samimi, biraz da spontane masalarda yaşanır.

9. Aydınlatmaya önem verin.

Sofranız çok güzel olsa da bazen çok sert veya yanlış bir ışık tüm güzelliği bozar. Bu nedenle aydınlatmaya da önem vermeniz gerekir. Eğer masanın üzerinde sert ve beyaz bir ışık varsa o yemekten çok keyif almanız da mümkün olmayabilir. Bunun yerine yumuşak, sıcak ve sarı ışık veren apliklerden faydalanabilir veya masaya yer yer mum lambası veya pilli led ışık yerleştirebilirsiniz.

10. Peçete ve servisle farkınızı yansıtın.

Masaya kendinizden bir ton katmak istediğinizde her zaman çözümü peçete ve diğer servis elemanlarında bulabilirsiniz. Bu ürünleri masaya son anda eklemek yerine en baştan plana dahil ederseniz alacağınız sonuç da eşsiz olur. Örneğin; çatal ve kaşığı peçeteyle birlikte bir servis yüzüğüne yerleştirebilir, tabakların üzerine kartlar koyabilir veya minik dekoratif objelerle birleştirebilirsiniz.

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11. En önemlisi, sofrayı fazla ciddiye almayın.

Masa kurmak özen işi olsa da her zaman gecenin en önemli detayı değildir. Aslında bazen kurulan sofrada keyifli bir sohbet etmek ve iyi vakit geçirmek en önemli şeydir. İnsanların birlikte mutlu olması ve keyifli anılar biriktirmesi için bazen sofra kurarken yaşanan aksaklıklar da değer kazanır. Yemeklerin şef restoranı niteliğinde olmaması, tabakların düzensiz görünmesi, hatta gece sonunda dışarıdan sipariş verilmesi gibi aksaklıkların tümü belki de geceyi değerli kılan esas faktördür.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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