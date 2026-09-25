Sonbahar Aylarında Dikkatleri Üstüne Çekecek 10 Trend Kombin
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sonbaharın gelmesiyle birlikte dolabımızda tatlı değişimler oluyor! Yazın giyindiğimiz ince ve renkli kıyafetleri kaldırarak daha katmanlı parçaları ortaya çıkarma zamanı. Artık sabahları serin olacak... Tabii sonbahar ayında öğlenleri sıcak olabilir ve akşamları tekrar soğur. Kısacası bu ayda kombin yapmak biraz zor.
Ama merak etmeyin! Sonbahar aylarında insanların sana hayran bir şekilde bakmasını sağlayacak kombin önerileriyle geldik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Trençkot ve jean
2. Hırka ve elbise
3. Blazer ve beyaz gömlek
4. Deri ceket ve tişört
5. Kahve tonları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mini etek ve uzun çorap
7. Jean gömlek ve pantolon
8. Kırmızı detaylar
9. Kazak ve pileli etek
10. Hırka ve geniş paça pantolon
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın