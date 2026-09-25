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Sonbahar Aylarında Dikkatleri Üstüne Çekecek 10 Trend Kombin

etiket Sonbahar Aylarında Dikkatleri Üstüne Çekecek 10 Trend Kombin

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
25.09.2026 - 08:08
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Sonbaharın gelmesiyle birlikte dolabımızda tatlı değişimler oluyor! Yazın giyindiğimiz ince ve renkli kıyafetleri kaldırarak daha katmanlı parçaları ortaya çıkarma zamanı. Artık sabahları serin olacak... Tabii sonbahar ayında öğlenleri sıcak olabilir ve akşamları tekrar soğur. Kısacası bu ayda kombin yapmak biraz zor. 

Ama merak etmeyin! Sonbahar aylarında insanların sana hayran bir şekilde bakmasını sağlayacak kombin önerileriyle geldik!

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1. Trençkot ve jean

1. Trençkot ve jean

Eylül ayı soğukların tam olarak hissedilmediği bir zaman dilimi. Bu yüzden kalın ceket ya da montlara daha geçiş yapılmaz. Trençkot ise havayla harika uyumlanır! İster koyu ister açık ya da ister uzun ister kısa trençkot... Fark etmez! Güzel bir jean ile kombinlediğinde zamansız bir görünüm elde edebilirsiniz.

2. Hırka ve elbise

2. Hırka ve elbise

Hırka zaten sonbaharın vazgeçilmez parçalarından biri. Fakat elbiseyle bir arada kullanma olayı yeni yeni trend olmaya başladı. Eylül hem sıcağın hem de soğuğun bir arada yaşandığı bir ay olduğu için elbiseyle hırka ikilisi çokça tercih ediliyor. Kombinlendiği zaman havalı bir görünüm oluşturuluyor!

3. Blazer ve beyaz gömlek

3. Blazer ve beyaz gömlek

Hem zamansız hem de şık bir kombin! Hatta yüksek belli bir jean ile tamamlarsanız kombininiz daha güzel olur. Günlük hayatta da şık ortamlarda da giyebileceğiniz bir ikili. Altınıza spor ayakkabı tercih ederek rahat bir görünüm elde edebilirsiniz. Loafer tercih ederseniz ise klasik bir görünüm olur.

4. Deri ceket ve tişört

4. Deri ceket ve tişört

Deri ceket zamanı geliyor! O sararan ve dökülen yapraklar arasında deri ceketinizle havalı bir şekilde yürüyebilirsiniz. İçine hareketli bir şey giyinmek zorunda değilsiniz. Basit bir tişörtle de kombininiz güzel olur. Deri ceket sayesinde sonbaharın o rahat havasını üstünüzde taşırsınız!

5. Kahve tonları

5. Kahve tonları

Eylül ayının rengi nedir? Kahverengi! Baştan aşağı benzer tonlarda parçalar kullanarak bir kombin yaparsanız zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. Kahverengi bir pantolon, krem rengi gömlek ve taba tonlarında bir çanta... Aynı rengin farklı tonları bir araya geldiği zaman kombin hem sade hem de zengin bir şekilde görünür.

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6. Mini etek ve uzun çorap

6. Mini etek ve uzun çorap

Sonbahar geldi diye eteklerinizi hemen kaldırmayın! Eylül havasına uyacak eteklerinizi bir kenarda tutun. Çünkü bu ay etek ve uzun çorap ikilisi parlayacak! Bu ikilinin üzerine oversize bir kazak giyebilirsiniz. Loafer tarzı ayakkabılar ya da bilekte olan botlarla kombinin tarzını yükseltebilirsiniz.

7. Jean gömlek ve pantolon

7. Jean gömlek ve pantolon

Jean ve jean yan yana geldiği zaman aşırı havalı bir görünüm oluşturuyor! Gömleğin düğmelerini tamamen kapatmayarak daha ferah görünebilirsiniz. Kahverengi bir kemer ve çantayla da sonbahar dokunuşlarınızı eklersiniz. Yazın ferahlığını hâlâ üzerinizde taşırken aynı zamanda eylül ayının havasını da gösterirsiniz.

8. Kırmızı detaylar

8. Kırmızı detaylar

Sonbahar kombinleri genellikle koyu renklerle yapılır. Bu koyu renklerin arasına kırmızı detaylar ekleyebilirsiniz. Sade bir pantolon ve kazak kombinine kırmızı bir çanta eklemek... Detay olarak ele aldığımız bu şey, kombininizin daha dikkat çekici olmasını sağlar.

9. Kazak ve pileli etek

9. Kazak ve pileli etek

Çok kalın olmayan kazaklar eylül ayının rahat geçmesini sağlayacak! Bu kazakları pileli bir etekle birleştirdiğinizde hem sportif hem de klasik bir tarz elde edebilirsiniz. Sneaker tercih ederek kombininizi günlük hâle getirebilir, loafer ile de klasik görünebilirsiniz!

10. Hırka ve geniş paça pantolon

10. Hırka ve geniş paça pantolon

Rahatlıktan vazgeçmeden şık görünmek istiyorsanız kesinlikle bu kombini denemelisiniz! Yüksel belli bir pantolonu kısa bir hırkayla birleştirerek vücut oranlarınız güzel bir şekilde gösterebilirsiniz. İçine basit bir tişört ya da atlet giyebilirsiniz!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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