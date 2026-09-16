2026 Eylül Koç Dolunayı (Hasat Dolunayı) Ne Zaman, Saat Kaçta? 12 Burcu Nasıl Etkileyecek?

Sonbaharın kapısını aralayan Eylül ayı, gökyüzüne ateşli ve kararlı bir imza bırakıyor. Bu yıl Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay, bastırılmış cesareti su yüzüne çıkarabilir. Tabii bu da ilişkilerde kurduğumuz dengeleri değiştirebilir ve 'ben' ile 'biz' arasındaki o hassas çizgiyi yeniden belirleyebilir.

Peki, 2026 Koç Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Neden 'Hasat Dolunayı' olarak anılıyor?

İşte Koç Dolunayı'nın burçlara etkileri!