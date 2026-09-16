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2026 Eylül Koç Dolunayı (Hasat Dolunayı) Ne Zaman, Saat Kaçta? 12 Burcu Nasıl Etkileyecek?

2026 Eylül Koç Dolunayı (Hasat Dolunayı) Ne Zaman, Saat Kaçta? 12 Burcu Nasıl Etkileyecek?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 14:38 Son Güncelleme: 16.09.2026 - 14:39
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Sonbaharın kapısını aralayan Eylül ayı, gökyüzüne ateşli ve kararlı bir imza bırakıyor. Bu yıl Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay, bastırılmış cesareti su yüzüne çıkarabilir. Tabii bu da ilişkilerde kurduğumuz dengeleri değiştirebilir ve 'ben' ile 'biz' arasındaki o hassas çizgiyi yeniden belirleyebilir.

Peki, 2026 Koç Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Neden 'Hasat Dolunayı' olarak anılıyor? 

İşte Koç Dolunayı'nın burçlara etkileri!

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2026 Koç Dolunayı Ne Zaman? Saat Kaçta Gerçekleşecek?

2026 Koç Dolunayı Ne Zaman? Saat Kaçta Gerçekleşecek?

Astronomik hesaplamalara göre 2026 yılının Eylül Dolunayı, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle (TSİ) 19.48'de tam faz seviyesine ulaşacak. Bu sırada Ay, Koç burcunun 3. derecesinde parlarken, tam karşısında yer alan Güneş ise Terazi burcunda konumlanacak. 

Hava koşulları uygun olduğu sürece Dolunay, Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle izlenebilecek.

Neden "Hasat Dolunayı" Deniyor?

Neden "Hasat Dolunayı" Deniyor?

Eylül Dolunayı'na bu ismin verilmesinin sebebi, sonbahar ekinoksuna (23 Eylül 2026) en yakın Dolunay olması. Geleneksel olarak çiftçilere, ürünlerini toplayabilmeleri için gün batımından sonra da uzun süre ek bir ışık kaynağı sağladığına inanılıyor. 

Dolayısıyla 'Hasat Dolunayı' adı, tarım takviminden gökyüzüne miras kalmış bir isimdir.

Koç Dolunayı En Çok Hangi Konuları Tetikleyecek?

Koç Dolunayı En Çok Hangi Konuları Tetikleyecek?

  • Cesaret: Uzun süredir ertelenen kararların aniden verilmesi, başkalarının onayı beklenmeden atılan cesur adımlar.

  • İlişkilerde Denge: 'Ben' ile 'biz' arasında kurulamayan dengenin gün yüzüne çıkması, bağımlılık ve bağımsızlık arasındaki gerilimin netleşmesi.

  • Girişim ve Liderlik: Yeni bir projeye öncülük etme isteği, rekabetçi ortamlarda öne çıkma arzusu.

  • Bastırılmış Öfkenin Serbest Kalması: İçe atılan gerilimin ani bir patlamayla ya da yoğun bir fiziksel aktiviteyle boşalması.

Koç Burcundaki Hasat Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri

Koç Burcundaki Hasat Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri

Söz konusu Koç burcu olunca bu ateşli Dolunay, her burcun haritasında farklı bir alanı aydınlatıyor. İşte burçları bekleyen o kritik eşikler:

  • Koç (21 Mart - 19 Nisan): Dolunay tam kendi burcunuzda gerçekleştiği için bu ay reflektörler sizin üzerinizde. Aylardır içinizde biriken o cesur karar, artık dışarı çıkmak için bekliyor olabilir. Kimseye hesap vermeden sadece kendi pusulanıza göre yürüme vaktiniz gelmiş olabilir.

  • Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Maddi güvenlik anlayışınız ve öz değeriniz bu Dolunay ile birlikte sorgulanabilir. Sahip olduklarınızın sizi gerçekten tatmin edip etmediğini fark edebilirsiniz. Cebinizdeki değil, içinizdeki zenginliği fark etme vaktiniz gelmiş olabilir.

  • İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Yakın çevrenizle veya kardeşlerinizle uzun süredir konuşulmayan bir mesele bu dönemde masaya yatabilir. Söylenmemiş bir söz, aniden ve şaşırtıcı bir netlikle ağzınızdan dökülebilir. Sessizliğin sizi koruduğunu sandığınız yerde, aslında sizi yorduğunu görebilirsiniz.

  • Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Ev, aile ya da kökleriniz ile ilgili bir konuda beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Ait olma ihtiyacınızla özgürlük isteğiniz arasında keskin bir yüzleşme sizi bekliyor olabilir. Dört duvarın güvenliğini terk etmeden büyüyemeyeceğinizi anlayabilirsiniz.

  • Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Aşk hayatınızda ya da yaratıcı bir projede uzun süredir bastırdığınız tutkunuz alevlenebilir. Kalbinizin sesini bastırmak yerine artık ona kulak vermek isteyebilirsiniz. Cesaretiniz kadar sevilmeyi hak ettiğinizi hatırlayabilirsiniz.

  • Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Günlük rutininiz, iş yükünüz ya da sağlığınızla ilgili sabrınızı zorlayan bir konu bu Dolunay ile çözüme kavuşabilir. Sizi tüketen bir alışkanlığı bir çırpıda bırakma gücü bulabilirsiniz. Bedeninizin sınırlarını dinlemek, en büyük cesaret gösterisi olabilir.

  • Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Dolunay tam karşı burcunuzda parladığı için bu ay 'ben' ve 'biz' arasındaki denge en keskin sınavını sizinle veriyor. Bir ilişkide ya da ortaklıkta kendinizi ne kadar kaybettiğinizi bu dönemde net biçimde görebilirsiniz. Karşınızdakini kaybetme korkusuyla kendinizi kaybetmeye artık son verebilirsiniz.

  • Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Ortak paralar, krediler ya da bir başkasıyla paylaştığınız kaynaklar konusunda sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Bağımlı hissettiren bir bağdan kurtulma isteği bu dönemde güçlenebilir. Özgürleşmek için bazen tek gereken, o bağı ilk kesen taraf olmaya cesaret etmek olabilir.

  • Yay (22 Kasım - 21 Aralık): İnançlarınız, eğitim hayatınız ya da bir yolculuk planı bu Dolunay ile ani bir dönüşüm geçirebilir. Uzun zamandır ertelediğiniz bir karar, beklenmedik bir haberle aniden netleşebilir. Ufkunuzu genişletmek için bazen tek gereken, ilk adımı atma cesareti olabilir.

  • Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Kariyerinizde ya da toplum önündeki duruşunuzda cesur bir hamle yapma isteği bu dönemde iyice belirginleşebilir. Otoriteyle ya da üstlerinizle yaşanan bir gerilim, sizi beklenmedik bir karara itebilir. Güvenli limanı terk etmeden kaptan olamayacağınızı fark edebilirsiniz.

  • Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Arkadaş çevreniz ve gelecek hayalleriniz bu Dolunay ile birlikte köklü bir sınavdan geçebilir. Sizi artık temsil etmeyen sosyal bağları geride bırakma isteği güçlenebilir. Yeni bir yol arkadaşlığı, eskisinin bıraktığı boşluğu hızla doldurabilir.

  • Balık (19 Şubat - 20 Mart): Bilinçaltınızda biriken korkular ve söylenmemiş gerçekler bu Dolunay ile yüzeye çıkabilir. Kendinizi güvende hissettiğiniz alanın aslında sizi nasıl kısıtladığını fark edebilirsiniz. Rahat alanınızın dışına çıkmadan gerçek huzuru bulamayacağınızı anlayabilirsiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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