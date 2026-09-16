2026 Eylül Koç Dolunayı (Hasat Dolunayı) Ne Zaman, Saat Kaçta? 12 Burcu Nasıl Etkileyecek?

Söz konusu Koç burcu olunca bu ateşli Dolunay, her burcun haritasında farklı bir alanı aydınlatıyor. İşte burçları bekleyen o kritik eşikler:
Koç (21 Mart - 19 Nisan): Dolunay tam kendi burcunuzda gerçekleştiği için bu ay reflektörler sizin üzerinizde. Aylardır içinizde biriken o cesur karar, artık dışarı çıkmak için bekliyor olabilir. Kimseye hesap vermeden sadece kendi pusulanıza göre yürüme vaktiniz gelmiş olabilir.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Maddi güvenlik anlayışınız ve öz değeriniz bu Dolunay ile birlikte sorgulanabilir. Sahip olduklarınızın sizi gerçekten tatmin edip etmediğini fark edebilirsiniz. Cebinizdeki değil, içinizdeki zenginliği fark etme vaktiniz gelmiş olabilir.
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Yakın çevrenizle veya kardeşlerinizle uzun süredir konuşulmayan bir mesele bu dönemde masaya yatabilir. Söylenmemiş bir söz, aniden ve şaşırtıcı bir netlikle ağzınızdan dökülebilir. Sessizliğin sizi koruduğunu sandığınız yerde, aslında sizi yorduğunu görebilirsiniz.
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Ev, aile ya da kökleriniz ile ilgili bir konuda beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Ait olma ihtiyacınızla özgürlük isteğiniz arasında keskin bir yüzleşme sizi bekliyor olabilir. Dört duvarın güvenliğini terk etmeden büyüyemeyeceğinizi anlayabilirsiniz.
Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Aşk hayatınızda ya da yaratıcı bir projede uzun süredir bastırdığınız tutkunuz alevlenebilir. Kalbinizin sesini bastırmak yerine artık ona kulak vermek isteyebilirsiniz. Cesaretiniz kadar sevilmeyi hak ettiğinizi hatırlayabilirsiniz.
Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Günlük rutininiz, iş yükünüz ya da sağlığınızla ilgili sabrınızı zorlayan bir konu bu Dolunay ile çözüme kavuşabilir. Sizi tüketen bir alışkanlığı bir çırpıda bırakma gücü bulabilirsiniz. Bedeninizin sınırlarını dinlemek, en büyük cesaret gösterisi olabilir.
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Dolunay tam karşı burcunuzda parladığı için bu ay 'ben' ve 'biz' arasındaki denge en keskin sınavını sizinle veriyor. Bir ilişkide ya da ortaklıkta kendinizi ne kadar kaybettiğinizi bu dönemde net biçimde görebilirsiniz. Karşınızdakini kaybetme korkusuyla kendinizi kaybetmeye artık son verebilirsiniz.
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Ortak paralar, krediler ya da bir başkasıyla paylaştığınız kaynaklar konusunda sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Bağımlı hissettiren bir bağdan kurtulma isteği bu dönemde güçlenebilir. Özgürleşmek için bazen tek gereken, o bağı ilk kesen taraf olmaya cesaret etmek olabilir.
Yay (22 Kasım - 21 Aralık): İnançlarınız, eğitim hayatınız ya da bir yolculuk planı bu Dolunay ile ani bir dönüşüm geçirebilir. Uzun zamandır ertelediğiniz bir karar, beklenmedik bir haberle aniden netleşebilir. Ufkunuzu genişletmek için bazen tek gereken, ilk adımı atma cesareti olabilir.
Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Kariyerinizde ya da toplum önündeki duruşunuzda cesur bir hamle yapma isteği bu dönemde iyice belirginleşebilir. Otoriteyle ya da üstlerinizle yaşanan bir gerilim, sizi beklenmedik bir karara itebilir. Güvenli limanı terk etmeden kaptan olamayacağınızı fark edebilirsiniz.
Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Arkadaş çevreniz ve gelecek hayalleriniz bu Dolunay ile birlikte köklü bir sınavdan geçebilir. Sizi artık temsil etmeyen sosyal bağları geride bırakma isteği güçlenebilir. Yeni bir yol arkadaşlığı, eskisinin bıraktığı boşluğu hızla doldurabilir.
Balık (19 Şubat - 20 Mart): Bilinçaltınızda biriken korkular ve söylenmemiş gerçekler bu Dolunay ile yüzeye çıkabilir. Kendinizi güvende hissettiğiniz alanın aslında sizi nasıl kısıtladığını fark edebilirsiniz. Rahat alanınızın dışına çıkmadan gerçek huzuru bulamayacağınızı anlayabilirsiniz.
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