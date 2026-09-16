Çağla Boz Gözaltına Alınıp Ev Hapsi Almasının Ardından Sefo'dan Ayrılık Nedeni Açıklaması Geldi!

Çağla Boz ile Sefo'nun ilişkisi başlarda taraflarca doğrulanmamış, daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla resmiyet kazanmıştı. Sefo'nun romantik evlilik teklifinin ardından çiftin evlilik hazırlığına girdiği iddia edilse de rapçi bu teklifin şaka olduğunu açıklamıştı.

Çağla Boz'un yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla ev hapsine çarptırılmasının ardından ayrılık iddiaları da gündeme geldi. Konuya ilişkin konuşan Sefo, 'Ayrılığımızın bu konuyla bir ilgisi yok. İkimizin arasında, birbirimizi tanıdıktan sonraki kararlarımız.' dedi.