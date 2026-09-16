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Çağla Boz Gözaltına Alınıp Ev Hapsi Almasının Ardından Sefo'dan Ayrılık Nedeni Açıklaması Geldi!

Çağla Boz Gözaltına Alınıp Ev Hapsi Almasının Ardından Sefo'dan Ayrılık Nedeni Açıklaması Geldi!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.09.2026 - 15:07
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Rapçi Sefo ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu Çağla Boz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında aralarında bulunduğu 5 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin evinde yaptığı aramada 1 tabanca, 334 fişek ve hassas terazi ele geçirildiği açıklandı. Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla ev hapsine çarptırılan Boz'un ardından, çiftin ayrılığı da magazin gündemine oturdu.

Kaynak: 2. Sayfa

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Çağla Boz, 2019'da New York Moda Haftası'yla başladığı kariyerinde birçok dizide rol aldı.

Çağla Boz, 2019'da New York Moda Haftası'yla başladığı kariyerinde birçok dizide rol aldı.

1999 doğumlu Çağla Boz, moda dünyasına 2019'da New York Moda Haftası'nda podyuma çıkarak adım attı. Ardından aldığı oyunculuk eğitimiyle kısa sürede televizyon projelerinde yer buldu.

Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir ve Kör Nokta gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da genç kuşağın yakından takip ettiği isimler arasına girdi.

Bir süre aşk yaşayan Sefo ile Çağla Boz'un ayrılığı, gözaltı kararının ardından gündeme geldi.

Bir süre aşk yaşayan Sefo ile Çağla Boz'un ayrılığı, gözaltı kararının ardından gündeme geldi.

Çağla Boz ile Sefo'nun ilişkisi başlarda taraflarca doğrulanmamış, daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla resmiyet kazanmıştı. Sefo'nun romantik evlilik teklifinin ardından çiftin evlilik hazırlığına girdiği iddia edilse de rapçi bu teklifin şaka olduğunu açıklamıştı.

Çağla Boz'un yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla ev hapsine çarptırılmasının ardından ayrılık iddiaları da gündeme geldi. Konuya ilişkin konuşan Sefo, 'Ayrılığımızın bu konuyla bir ilgisi yok. İkimizin arasında, birbirimizi tanıdıktan sonraki kararlarımız.' dedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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