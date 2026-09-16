Çağla Boz Gözaltına Alınıp Ev Hapsi Almasının Ardından Sefo'dan Ayrılık Nedeni Açıklaması Geldi!
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Rapçi Sefo ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu Çağla Boz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında aralarında bulunduğu 5 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin evinde yaptığı aramada 1 tabanca, 334 fişek ve hassas terazi ele geçirildiği açıklandı. Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla ev hapsine çarptırılan Boz'un ardından, çiftin ayrılığı da magazin gündemine oturdu.
Kaynak: 2. Sayfa
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Çağla Boz, 2019'da New York Moda Haftası'yla başladığı kariyerinde birçok dizide rol aldı.
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Bir süre aşk yaşayan Sefo ile Çağla Boz'un ayrılığı, gözaltı kararının ardından gündeme geldi.
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