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Ünlülere Yönelik Soruşturmada Emek Emre Tutuklandı, Çağla Boz'a Ev Hapsi Verildi

Ünlülere Yönelik Soruşturmada Emek Emre Tutuklandı, Çağla Boz'a Ev Hapsi Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 21:10
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adli süreç netleşti. Avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oyuncu Çağla Boz, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çağla Boz, gözaltına alınmasının ardından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Çağla Boz, gözaltına alınmasının ardından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Boz'un evinde yapılan aramada hassas terazi ele geçirildi. Oyuncu hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Şüphelilerden M.Y.Z.'nin adresinde 9 milimetrelik tabanca ve 334 fişek bulundu.

Şüphelilerden M.Y.Z.'nin adresinde 9 milimetrelik tabanca ve 334 fişek bulundu.

Soruşturma kapsamında toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şehir dışında bulunan M.Y.Z. ile firari durumdaki bir şüpheli hakkındaki işlemler sürüyor. Emek Emre ve Ünal Demir'in tutuklanmasıyla süreçte iki kişi cezaevine gönderilmiş oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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