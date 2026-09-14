Ünlülere Yönelik Soruşturmada Emek Emre Tutuklandı, Çağla Boz'a Ev Hapsi Verildi

Soruşturma kapsamında toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şehir dışında bulunan M.Y.Z. ile firari durumdaki bir şüpheli hakkındaki işlemler sürüyor. Emek Emre ve Ünal Demir'in tutuklanmasıyla süreçte iki kişi cezaevine gönderilmiş oldu.