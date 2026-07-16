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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2026 - 07:22 Son Güncelleme: 16.07.2026 - 07:45
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın gözaltına alındığı ifade edildi. 

Kaynak: Burak Doğan / X

Gece yarısı düzenlenen operasyonlarda MedYapım'ın sahibi Fatih Aksoy ve sanatçı Levent Üzümcü de gözaltına alındı.

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Bir süredir devam eden yasaklı madde soruşturmasında İlyas Yalçıntaş da gözaltına alındı.

Bir süredir devam eden yasaklı madde soruşturmasında İlyas Yalçıntaş da gözaltına alındı.

Katıldığı bir televizyon programı sonrasında büyük bir tanınmışlığa kavuşan ve çıkardığı ‘İncir’ isimli şarkıyla müzik listelerinde uzun süre ilk sıralarda yer alan İlyas Yalçıntaş gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süredir yönetilen ve şu ana kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş hakkında resmi açıklama bekleniyor.

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Sanatçı Levent Üzümcü de gözaltına alındı.

Yapımcı Fatih Aksoy da gözaltına alınanlar arasında.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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